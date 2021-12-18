Турция будет продвигать диалог с Арменией в тесной координации с Азербайджаном

Турция будет продвигать диалог с Ереваном предельно внимательно и в тесной координации с Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал вице-президент Турции Фуат Октай на слушаниях в парламенте по проекту госбюджета на 2022 год.

Он отметил, что Турция выступает не только за нормализацию отношений с Арменией, но и за мир и стабильность на всем Южном Кавказе.

"На прошлой неделе состоялось первое заседание платформы регионального сотрудничества в формате "3+3", с инициативой создания которой выступили Турция и Азербайджан для восстановления прочного мира и стабильности на Южном Кавказе. Турция выступает не только за нормализацию отношений с Арменией, но и за мир и стабильность на всем Южном Кавказе. В этом вопросе позиция Анкары предельно искренняя", - сказал Октай.