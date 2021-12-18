Джейхун Байрамов поехал на переговоры в Пакистан

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отправился в Исламскую Республику Пакистан для участия в чрезвычайном заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества по гуманитарной ситуации в Афганистане.

Как сообщили Day.Az в Министерстве иностранных дел, в рамках визита запланированы и двусторонние встречи.