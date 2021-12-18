https://news.day.az/politics/1417241.html Джейхун Байрамов поехал на переговоры в Пакистан
Джейхун Байрамов поехал на переговоры в Пакистан
Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отправился в Исламскую Республику Пакистан для участия в чрезвычайном заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества по гуманитарной ситуации в Афганистане.
Как сообщили Day.Az в Министерстве иностранных дел, в рамках визита запланированы и двусторонние встречи.
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