https://news.day.az/politics/1417343.html Спецпредставитель Президента Азербайджана посетил поселок Суговушан и село Талыш Тертерского района - ФОТО
Спецпредставитель Президента Азербайджана посетил поселок Суговушан и село Талыш Тертерского района - ФОТО
Спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях (за исключением Шушинского района), входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов посетил поселок Суговушан и село Талыш Тертерского района.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом спецпредставитель главы государства написал в субботу на своей странице в Twitter.
"Сегодня мы посетили освобожденные от оккупации поселок Суговушан и село Талыш Тертерского района и ознакомились с проделанной работой", - говорится в публикации.
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