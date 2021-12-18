Спецпредставитель Президента Азербайджана посетил поселок Суговушан и село Талыш Тертерского района

Спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях (за исключением Шушинского района), входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов посетил поселок Суговушан и село Талыш Тертерского района.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом спецпредставитель главы государства написал в субботу на своей странице в Twitter.

"Сегодня мы посетили освобожденные от оккупации поселок Суговушан и село Талыш Тертерского района и ознакомились с проделанной работой", - говорится в публикации.