https://news.day.az/politics/1417382.html Aзербайджанская диаспора поздравила жителей Одессы с праздником
Aзербайджанская диаспора поздравила жителей Одессы с праздником
Функционирующая в украинском городе Одесса Общественная организация "Одесская диаспора азербайджанцев "Бирлик" организовала пропагандистскую акцию, поздравив местных жителей с праздником.
Организация подготовила для жителей и гостей поздравительные билборды по случаю Нового года, а также религиозного праздника христиан - рождества Христова. Билборды с отображенными на них цветком хaры бюльбюль, праздничным поздравлением и названием организации "Бирлик" охватили все жилые массивы города и были размещены в 15 пунктах с интенсивным движением.
Aкция вызвала серьезный интерес и привлекла внимание жителей города.
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