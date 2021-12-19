Aзербайджанская диаспора поздравила жителей Одессы с праздником

Функционирующая в украинском городе Одесса Общественная организация "Одесская диаспора азербайджанцев "Бирлик" организовала пропагандистскую акцию, поздравив местных жителей с праздником.

Организация подготовила для жителей и гостей поздравительные билборды по случаю Нового года, а также религиозного праздника христиан - рождества Христова. Билборды с отображенными на них цветком хaры бюльбюль, праздничным поздравлением и названием организации "Бирлик" охватили все жилые массивы города и были размещены в 15 пунктах с интенсивным движением.

Aкция вызвала серьезный интерес и привлекла внимание жителей города.