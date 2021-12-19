Азербайджан при посредничестве Евросоюза передал Армении 10 военнослужащих

Азербайджан при посредничестве Евросоюза передал Армении 10 армянских военнослужащих.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой Государственную комиссию по делам пленных, пропавших без вести и заложников.

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