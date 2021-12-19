https://news.day.az/politics/1417445.html Азербайджан при посредничестве Евросоюза передал Армении 10 военнослужащих
Азербайджан при посредничестве Евросоюза передал Армении 10 военнослужащих
Азербайджан при посредничестве Евросоюза передал Армении 10 армянских военнослужащих.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой Государственную комиссию по делам пленных, пропавших без вести и заложников.
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