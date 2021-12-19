Президент Ильхам Алиев не оставил Армении выбора

Конец 2021 года ознаменовался несколькими важными событиями в деле окончательного урегулирования уже почившего в бозе азербайджано-армянского конфликта. 26 ноября 2021 года в Сочи состоялась трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, России и Армении. Затем 14-15 декабря в Брюсселе в рамках Саммита Восточного партнерства состоялись как встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Н. Пашиняна, при посредничестве президента Европейского Союза Ш. Мишеля и президента Франции Э. Макрона, так и впервые за долгое время лидеры Азербайджана и Армении поговорили тет-а-тет.

Как бы армянская сторона не старалась преподнести результаты этих встреч как "победу" армянской дипломатии, совершенно ясно, что мировое сообщество однозначно воспринимает конфликт как завершившийся и желает юридического оформления результатов новых геополитических реалий.

Попытки официальных лиц в Ереване играть на противоречиях между Западом и Россией также не дали никакого результата, так как и Россия, и Европейский Союз заинтересованы в скорейшем окончательном урегулировании всех вопросов и открытии новых региональных транспортных коридоров, которые принесут не только экономическую выгоду, но и мир и безопасность в регион.

Прежде всего, следует отметить тот факт, что в преддверии этих важных встреч армянская сторона спровоцировала ряд вооруженных столкновений на границе, в результате чего в очередной раз получила жесткий отпор и понесла значительные потери. Целью этих провокаций была попытка вовлечения в ситуацию третьих сторон и стремление оттянуть переговорный процесс, связанный с демаркацией и делимитацией границы, а также открытием Зангезурского коридора.

Армянское руководство делало все возможное, чтобы представить эти боестолкновения как некую "агрессию" со стороны Азербайджана, но в очередной раз село в лужу. Ни союзники по ОДКБ, ни друзья в Европе, ни мировое сообщество в целом не признали версию армянской стороны. Ведь всем хорошо понятно, что если нет демаркации и делимитации границы, то никакие территориальные претензии не являются основанием для признания этого факта.

Так что потерпев фиаско в очередной раз, руководству Армении пришлось хоть нехотя, но сесть за стол переговоров в начале в Сочи, затем в Брюсселе. Хочется или не хочется армянской стороне, но вариантов избежать процесса нормализации отношений с Азербайджаном избежать не удастся. Ведь как бы не пытаться вновь разжечь огонь конфликта, шансов у Армении нет. Во-первых, сил не осталось, армия деморализована, денег в бюджете кот наплакал, а народ хочет мира и спокойной жизни. Во-вторых, сражаться за утопические идеи "великой Армении" никто не будет, даже закордонные друзья и покровители, которые льют слёзы по ушедшим дням, дальше пустых деклараций и небольших денежных подачек не идут.

Конечно, в стране есть реваншистские силы, которые желают вновь войны до победного конца, постоянно созывающие народ на площади, которых остерегается премьер Н. Пашинян, но влияние этих "ястребов" падает с каждым днём и больше нескольких тысяч своих сторонников вытащить на улицу они не могут.

Таким образом, Пашинян хоть в своих публичных выступлениях представляет себя этаким мачо, непримиримым "борцом" за некий "арцах", но в реалии дальше пустых декларативных слов он ни на что не способен и вынужден, хоть и со скрипом в сердце и под давлением, принимать предложения Президента Ильхама Алиева, которые отвечают новым реалиям и интересам мирового сообщества.

Таким образом сразу же после Сочи, где Н. Пашиняну пришлось с неохотой принять настоятельную рекомендацию российского посредника согласиться на открытие железнодорожного сообщения через Зангезур, он отправился в Брюссель, где уже при посредничестве Президента Европейского Союза Ш. Мишеля пришлось обсуждать вопросы делимитации и демаркации границы, которые армянское руководство хочет затянуть как можно дольше.

В чем же причина нежелания Армении провести демаркацию и делимитацию границы и почему она постоянно выдвигает порой "фантастические" предусловия для этого процесса? А ларчик просто открывается. Ведь если за основу этого процесса будут взяты карты советского Генштаба 1970-ых годов, то Армении придётся вернуть значительную часть приграничной территории, которую они считают своей, в том числе оккупированные 7 эксклавов Газахского района и селение Кярки Нахчыванской Автономной Республики. Кроме того, придётся признать территориальную целостность Азербайджана, отказавшись от всяческих претензий на Карабахский регион. Этого делать в Ереване не хотят, но сделать это придётся, так как никакие стоны и крики о помощи, когда азербайджанские пограничники устанавливают свои посты на своей территории о том, что это "вторжение" в Армению, давно уже не помогают.

Согласно международному праву, если есть спорные неурегулированные пограничные вопросы, их нужно решать за столом переговоров. Вот и теперь в Брюсселе Пашинян согласился на предложение ЕС на содействие в организации этого процесса, так же как ранее согласился на российское посредничество.

Впервые за последнее время прошла встреча тет-а-тет Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Н. Пашиняна, что свидетельствует о том, что обе стороны готовы к окончательному мирному урегулированию.

Хотя Н. Пашинян продолжает время от времени делать порой абсолютно неприемлемые заявления, которые не отвечают требованиям времени, но при этом можно сделать вывод, что они произносятся чисто для внутренней аудитории в целях нейтрализовать своих соперников и конкурентов, ведь он хорошо понимает, что даже зубы показать уже не может.

Президент Ильхам Алиев сделал несколько важных заявлений в Брюсселе, которые, наверняка, были услышаны как в Европейском Союзе, НАТО, так и в Москве и Ереване. Глава Азербайджанского государства расставил многие точки над i, четко и конкретно показав, куда нужно двигаться, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе, начав новую эру безопасности и сотрудничества.

Прежде всего, Президент Ильхам Алиев отметил, что в случае установления армянского таможенного контроля в Зангезурском коридоре аналогичный контроль Азербайджан установит в Лачинском коридоре, исходя из принципов взаимности.

Получив удар прямо под дых, Н. Пашинян поспешил сразу же ответить, что мол в трёхстороннем Заявлении от 10 ноября 2020 года нет такого пункта и это не способствуют открытию региональных транспортных коммуникаций.

Но армянский лидер все ещё не вылез из штанишек редактора малолитражной газетёнки, если ему трудно понять, что диктовать условия он не способен и его комментарии к тексту Заявления не основательны.

Стоит обратить его внимание на то, что в Заявлении вообще нет упоминания о наличии или отсутствии контроля, если армянская сторона принимает предложения посредников России и Европейского Союза об открытии региональных транспортных коммуникаций.

При условии наличия национального пограничного, таможенного и других видов контроля, ей придётся согласиться с аналогичным азербайджанском контролем на Лачинском коридоре на основе принципов взаимности.

Никакие доводы при этом неприемлемы и приниматься Азербайджаном не будут. Кроме того, Лачинский коридор не является экстерриториальной территорией, а является составной суверенной частью Азербайджана, который временно находится под контролем российских миротворцев. Причём их нахождение там не является поводом для того, чтобы не осуществлялся пограничный, таможенный и иной контроль на въезде на территорию суверенного государства.

Азербайджан волен осуществлять все свои суверенные права на всей своей территории, не спрашивая разрешения у кого-либо. Видимо, руководство Армении до конца ещё не поняло, что проиграла не только войну, но и то, что конфликт окончен раз и навсегда.

Только добрая воля азербайджанской стороны, которая согласилась на прекращение огня в целях избежать лишнего кровопролития, пока что позволяет функционировать Лачинскому коридору на данных условиях.

Азербайджан является лидером региона, надежным и стратегическим партнёром России и Европейского Союза, поэтому международные посредники с уважением относятся к его позиции. Для Европейского Союза Азербайджан является важным поставщиком газа на европейский рынок, обеспечивающим энергобезопасность Европы, что обуславливает важность страны.

В отличие от Армении, которой нечего предложить Европе кроме незаконных мигрантов, бегущих из страны от социальных проблем, и коньяка (который скоро станет называться бренди).

Так что такое поведение Армении, которая пыталась играть несуществующими бицепсами, лишь напоминала плохую буффонаду. Волей-неволей Пашиняну придётся принять предложения Президента Ильхама Алиева, что он фактически уже сделал, согласившись на открытие стратегической железной дороги из Азербайджана через Армению в Нахчыван, а оттуда в Иран и Турцию, которая позволит вывести страну из транспортной блокады, в которую она сама же себя и загнала, начав конфликт.

Президент Ильхам Алиев проявил в Брюсселе свои великолепные качества дипломата и великодушного победителя, когда сел за стол переговоров с Н. Пашиняном, который продолжает вечно скулить и плакаться по утраченным чужим территориям.

Отметив, что сотрудничество между Азербайджаном и ЕС вышло на новый уровень развития, Президент Ильхам Алиев в своём выступлении на саммите особо отметил значение расширения экономических связей.

Азербайджан приглашает компании из европейских стран принять участие в восстановлении освобождённых территорий. ЕС и Азербайджан находятся на заключительной стадии достижения соглашения по партнерству, которое после практического окончания конфликта приобрело новое значение, так как отпала необходимость ЕС в лавировании по отношению к Армении, которая увязывала своё партнёрство с отношением к конфликту, пытаясь зарезервировать для себя пространство для маневра.

Следует особо отметить факт трёхсторонней встречи с участием Франции, которая возобновила свои посреднические усилия. Не смотря на наличие фактора приближающихся президентских выборов в апреле 2022 года, президент Э. Макрон, признавая что главным действующим лицом является Президент Ильхам Алиев, который диктует повестку дня, сперва встретился с ним, а лишь затем к ним присоединился премьер Н. Пашинян.

Даже проармянские симпатии некоторых французских политиков не смогли повлиять на официальную позицию Франции о том, что Карабах - это Азербайджан, а столкновения на границе - результат пограничных споров, а не какая-то "агрессия".

То, что Франция всегда рядом с Арменией, особенно в преддверии выборов, когда нужны голоса французских армян, то это понятно. Но впервые президент Э. Макрон на своём профиле в соцсетях поделился текстом на азербайджанском языке, что свидетельствует о том, что встреча с Президентом Ильхамом Алиевым была продуктивной и полезной.

Армянская сторона, которая постоянно повторяет как заученную фразу то, что "окончательное" урегулирование возможно лишь в рамках Минской группы ОБСЕ, наверное, в очередной раз услышала то, о чем говорил и говорит азербайджанский лидер: конфликт завершился, сопредседатели должны представить новые предложения, отвечающие современным реалиям, нужно договариваться по границе и готовить мирное соглашение.

В принципе, Армения уже реально ощутила что хоть с трудом, но выражает желание начать процесс восстановления региональных транспортных коридоров. Турция сделала шаг навстречу, назначила специального представителя в ранге посла по нормализации отношений с Арменией и налаживанием транспортного сообщения. Не смотря на истерику у некоторых политиков в Ереване, эта нормализация может открыть новые возможности для умирающей армянской экономики и будет способствовать улучшению жизни армянского народа, который переживает сейчас нелучшие времена.

Отказ от территориальных претензий, поддержки сепаратизма и налаживание диалога с соседними государствами даст возможность Армении начать поступательное экономическое развитие, в котором она нуждается больше, чем кто-либо.

Азербайджан всегда проводил и проводит независимую внешнюю политику, без оглядки на кого-либо и исходя только из национальных интересов. Никогда и ничего не прося и не умоляя, в отличие от соседней Армении, Азербайджан прочно занимает место одного из влиятельных лидеров мировой политики, являясь председателем одного из самых представительных движений в мире - Движения неприсоединения.

Опираясь на эти основополагающие принципы, выступление Президента Ильхама Алиева на Саммите Восточного партнерства, а также в ходе встреч с главами ЕС и НАТО были посвящены как региональным, так и глобальным международным проблемам. То, что Азербайджан сумел силой принудить государство-агрессора Армению выполнить 4 резолюции СБ ООН и решение Лиссабонского Саммита ОБСЕ, уже доказывает, что соблюдение принципов международного права, уважения территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела, равноправное партнёрство является основой внешнеполитического курса Президента Ильхама Алиева.

Вот и теперь на Саммите Восточного партнерства Азербайджан в отличие от соседней Армении, государства-члена ОДКБ, не поддался влиянию и зафиксировал своё особое мнение в Декларации Саммита по отношению к Беларуси, отметив значение уважения принципов суверенитета и невмешательства во внутренние дела.

Такая особая позиция есть доказательство принципиальности азербайджанского руководства, которое не раскидывается друзьями и союзниками, в отличие от руководства Армении, готовой всегда предать и переметнуться во имя низменных мелких интересов.

Президент Ильхам Алиев в ходе встречи с Генеральным секретарем НАТО Й. Столтенбергом затронул ряд тем, имеющих взаимный интерес, в частности проблему Афганистана, нестабильная ситуация в котором становится угрозой международной безопасности.

Азербайджан всегда придерживался внеблокового статуса страны, чем и обусловлено членство в Движении неприсоединения, но при этом не отказывается от сотрудничества с НАТО и ОДКБ по конкретным проблемам международной безопасности.

Генсек НАТО высоко оценил помощь на протяжении почти 20 лет Азербайджана во время проведения операции в Афганистане, когда самолеты Альянса использовали азербайджанские территорию и аэропорты для транзита. Этим и обусловлено то доверие и уважение, которым пользуется Азербайджан.

И НАТО, и ЕС выступают за территориальную целостность Азербайджана, что нашло своё подтверждение как в Декларации Саммита, так и в заявлении Совета НАТО. То есть две наиболее влиятельные организации, объединяющие страны Запада, подтверждают то, что Карабах - это Азербайджан!

Думается, что большего унижения армянские власти давно не испытывали, так как все их ахи и вздохи по остаткам сепаратистов окончательно улетучились. Для стран Европейского континента уже все давно ясно, что остались только мелкие детали, которые если армянское руководство не поумнеет, придётся внедрять терапией железного азербайджанского кулака.

Так что брюссельский визит Президента Ильхама Алиева ознаменовался полной победой президентской дипломатии, которая уже стала притчей у всех на устах как образец совмещения методов силового принуждения с политическим убеждением.

Такая методика способствовала решению одного из самых кровавых и застарелых мировых конфликтов, жертвами которого стали десятки тысяч мирных граждан и военнослужащих, а также почти 1 миллион азербайджанских беженцев были изгнаны со своих земель.

То, что и США, и Россия приветствовали проведённые в Брюсселе встречи, показывает, что окончательное урегулирование ситуации на Южном Кавказе может стать примером для решения схожих конфликтов, которые находятся в настоящее время в замороженном состоянии. Мировое сообщество, столкнувшееся в настоящее время с глобальной пандемией коронавируса, которая нанесла огромный ущерб экономике всего мира, что безусловно оказало влияние на социально-экономическое развитие, заинтересовано в скорейшем окончании противостояния на Южном Кавказе на основе принципов уважения территориальной целостности и нерушимости границ.

Азербайджану, в результате торжества президентской политики, удалось не только вернуть оккупированные азербайджанские территории, но и создать условия для скорейшего возвращения беженцев домой, что даст возможность в ближайшем будущем превращения региона в зону мира и экономического развития.

Пярвин Мирзазаде