Азербайджанские и турецкие саперы продолжают очищать от мин освобожденные территории

Инженерно-саперные подразделения Азербайджанской армии совместно с турецкими саперами продолжают работы по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, в целях обеспечения безопасного движения транспортных средств дороги очищаются от мин и снежного покрова, прокладываются новые пути обеспечения позиций наших подразделений, дислоцированных в горной и труднопроходимой местности.

В результате деятельности инженерно-саперных подразделений на освобожденных территориях с 10 по 19 декабря были обнаружены и обезврежены 53 пехотные и противотанковые мины, очищено до 92 гектаров территории.

На сегодняшний день на освобожденных территориях инженерными войсками обнаружено и обезврежено 17255 мин и неразорвавшихся боеприпасов, очищено от мин 13365 гектаров территории, во взаимодействии с другими государственными структурами проложено 635 километров дорог.

В работах по очистке наших населенных пунктов и посевных площадей от мин и неразорвавшихся боеприпасов также задействована находящаяся в распоряжении инженерно-саперных подразделений Азербайджанской Армии техника MEMATT (механическое оборудование для разминирования).

На освобожденных территориях продолжаются мероприятия по инженерному обеспечению.