https://news.day.az/politics/1417474.html Возвращение Азербайджаном 10 армянских военнослужащих - важный шаг в решении гуманитарных вопросов - спецпредставитель ЕС
Возвращение Азербайджаном 10 армянских военнослужащих - важный шаг в решении гуманитарных вопросов - спецпредставитель ЕС
Возвращение Азербайджаном 10 армянских военнослужащих - важный шаг в решении гуманитарных вопросов.
Об этом на своей странице в Twitter написал спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Счастлив, что 10 армянских военнослужащих были переданы Армении. Европейский Союз продолжит работу с обеими странами, опираясь на успешные встречи президента Европейского совета Шарля Мишеля с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном", - отметил спецпредставитель ЕС.
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