Итальянская компания разработает проект музеев Победы и оккупации в Физули

Сотрудники итальянской компании "C Group" посетили Физули.

Об этом спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях (за исключением Шушинского района), входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов написал в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что представители итальянской компании "C Group" осмотрели территории, где будет создан Музей Победы, Музей оккупации, Мемориальный парк и Площадь Флага в Физули, для проектирования этих объектов.