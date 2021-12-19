https://news.day.az/politics/1417517.html Итальянская компания разработает проект музеев Победы и оккупации в Физули - ФОТО
Итальянская компания разработает проект музеев Победы и оккупации в Физули - ФОТО
Сотрудники итальянской компании "C Group" посетили Физули.
Об этом спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях (за исключением Шушинского района), входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов написал в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Он отметил, что представители итальянской компании "C Group" осмотрели территории, где будет создан Музей Победы, Музей оккупации, Мемориальный парк и Площадь Флага в Физули, для проектирования этих объектов.
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