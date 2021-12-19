Макрон приветствовал передачу Азербайджаном Армении 10 военнослужащих
Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал передачу Азербайджаном Армении 10 военнослужащих.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом Макрон написал на своей странице в Twitter.
"Были освобождены десять армянских военнослужащих. Я хочу приветствовать решительные действия Европейского Союза, с помощью которых мы продолжим продвигать этот путь диалога, который ведет к миру между Азербайджаном и Арменией. Мы продвигаемся вперед", - написал он.
Отметим, что в результате трехсторонней встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, состоявшейся 14 декабря в Брюсселе по инициативе главы Европейского Совета ЕС Шарля Мишеля, а также двусторонней встречи между Президентом Азербайджана и главой Евросовета ЕС Азербайджан 19 декабря при посредничестве Евросоюза передал Армении 10 армянских военнослужащих.
Переданные лица были задержаны 16 ноября 2021 года при предотвращении провокации, совершенной вооруженными силами Армении в Кяльбаджарском направлении государственной границы.
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