Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал передачу Азербайджаном Армении 10 военнослужащих.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом Макрон написал на своей странице в Twitter.

"Были освобождены десять армянских военнослужащих. Я хочу приветствовать решительные действия Европейского Союза, с помощью которых мы продолжим продвигать этот путь диалога, который ведет к миру между Азербайджаном и Арменией. Мы продвигаемся вперед", - написал он.

Отметим, что в результате трехсторонней встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, состоявшейся 14 декабря в Брюсселе по инициативе главы Европейского Совета ЕС Шарля Мишеля, а также двусторонней встречи между Президентом Азербайджана и главой Евросовета ЕС Азербайджан 19 декабря при посредничестве Евросоюза передал Армении 10 армянских военнослужащих.

Переданные лица были задержаны 16 ноября 2021 года при предотвращении провокации, совершенной вооруженными силами Армении в Кяльбаджарском направлении государственной границы.