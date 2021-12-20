Политик слова и дела: об интервью Президента Ильхама Алиева газете İl Sole 24 Ore

Автор: Акпер Гасанов

Мы уже не раз становились свидетелями того, как Президент Азербайджана Ильхам Алиев в свойственной ему четкой, выверенной манере общается с представителями ведущих мировых СМИ. В ходе 44-дневной войны глава нашего государства дал десятки такого рода интервью и невозможно выделить какое-либо из них. Потому, что высокий уровень полемики Президентом Азербайджана демонстрировался каждый раз.

Можно лишь констатировать, что тщетными оказались попытки представителей разного рода влиятельных зарубежных СМИ загнать в угол Президента Азербайджана неудобными вопросами. В итоге, как это было в случае с журналисткой ВВС, глава нашего государства приводил убийственные аргументы, после которых журналисты предпочитали свернуть со скользкой дорожки обвинителей нашего государства.

На сей раз, Президент Ильхам Алиев, находясь с 15 декабря рабочим визитом в Брюсселе, дал интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore. Это ежедневная бизнес-газета с наибольшим тиражом в Европе, лидер в сфере информации, интересной для бизнес-среды, финансовой сферы. Целевая аудитория Il Sole 24 Ore всегда была представлена читателями с высокими уровнями дохода, образования и достаточно придирчивым отношением к качеству газетного контента.

Следовательно, газета связана с социально-культурной элитой Италии и Европы, являясь также средством коммуникации между потребителями и производителями высококачественной продукции и институциональной связью с передовой аудиторией. Так что, сам факт доведения до такой аудитории правды об Азербайджане, нужно только приветствовать.

Кстати, в армянских СМИ уже поднялся галдеж и лай. Понимаю, что это звучит комично, но ереванские бумагомараки обиделись не только на газету İl Sole 24 Ore, но и в целом на Италию. Не обошлось и без оскорблений. "Отличилось" издание "Армениан Репорт", где уже вышла статья под названием "Цена продажности: макаронники торгуют принципами".

"Итальянцев очень часто пренебрежительно называют макаронниками. Связано это с их большой любовью к спагетти, пасте и всему такому. Но правильнее было бы говорить о том, что позиция официального Рима заслуживает куда более презрительного названия, чем слово макаронники. Потому, что христианская Италия, этот центр католичества, эта страна, в которой находится Ватикан, банально продалась нефтеносному Азербайджану", - говорится в данной статье.

Перед нами - яркий пример зашкаливающей глупости и откровенной попытки разжигания религиозной розни. В нормальном государстве за такие строки журналистов привлекли бы к уголовной ответственности, но мы же говорим про Армению, а не про нормальное государство. В РА принято винить во всех их бедах кого угодно, но только не самих себя.

При этом, рассуждая глобально, Армения ничем и никому не может быть интересна. Она давно самоизолировалась от всех позитивных проектов, которые уже реализовались в нашем регионе. Она является политическим, экономическим и демографическим аутсайдером на Южном Кавказе, который, к тому, же будет испытывать еще большие проблемы после поражения в 44-дневной войне, ибо исчезла возможность варварской эксплуатации ранее оккупированных территорий Азербайджана.

Да, такова Армения - отсталая, никому не интересная и на всех обиженная. Азербайджан же укрепляется и углубляет взаимовыгодные отношения с самыми разными странами мира. В этом плане азербайджано-итальянские являются ярким примером такого рода отношений. Как справедливо заметил Президент Ильхам Алиев, Азербайджан и Италия подписали документ о стратегическом партнерстве. Таким образом, Италия стала одним из 9 государств-членов Европейского Союза, подписавших документ о стратегическом партнерстве с Азербайджаном.

Кроме того, Италия является нашим основным торговым партнером.

"А сейчас, после сдачи в эксплуатацию Трансадриатического трубопровода, Азербайджан стал важным поставщиком для Италии. Объем азербайджанского газа, поставляемого в Италию, с каждым годом будет расти", указал президент Ильхам Алиев. Он также напомнил, что с 1 января мы поставили в Италию, Грецию и Болгарию 7,2 миллиарда кубометров газа. В следующем году этот объем составит 9 миллиардов, а в 2023 году - как минимум 11 миллиардов кубометров", - указал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства также заметил, что успешно ведется работа по превращению Азербайджана в транспортный хаб Евразии. И дополнительные возможности, как рассказал Президент Азербайджана итальянскому журналисту, появились именно после победы нашей страны в 44-дневной войне. Речь идет о Зангезурском коридоре, который тянется из Азербайджана в Армению, а оттуда через Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана - в Турцию и Европу, и это станет альтернативным маршрутом для транспорта.

"Кроме того, мы активно работаем над созданием свободной экономической зоны в поселке Алят, недалеко от Баку. Эта зона начнет функционировать в следующем году", - заявил Президент Ильхам Алиев.

Эта информация будет очень полезна для итальянской и европейской экономической, финансовой и политической элиты. Которые давно уже поняли, что Азербайджан является очень надежным партнером, а президент нашей страны представляет редкий в наши дни пример политика, знающего цену своим словам и всегда претворяющего в жизнь данные обещания.