Милли Меджлис обсудит сегодня более 30 вопросов - СПИСОК
Сегодня состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.
На заседании будут обсуждены следующие законопроекты:
1. Об утверждении изменения в Кредитное соглашение № AZB-P4, подписанное 29 мая 2009 года по проекту "Водоснабжение и канализация в малых городах" между правительством Азербайджана и Агентством международного сотрудничества Японии;
2. Об утверждении изменения в Договор о финансировании по проекту "Создание Национального парка Самур-Ялама" в рамках Экорегиональной программы охраны природы для Южного Кавказа между министерством финансов, представляющим Азербайджан, и KfW;
3. О внесении изменений в законы Азербайджана "Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики", "О регистрации места жительства и нахождения", "О государственном реестре населения Азербайджана, "О Консульском уставе Азербайджана", утвержденном законом Азербайджана номер 782 от 8 февраля 1994 года, "О гражданстве Азербайджана", в Семейный кодекс Азербайджана, "О внесении изменений в некоторые законы Азербайджана в связи со сроками применения удостоверения личности гражданина Азербайджана, не достигшего 15 лет" (третье чтение);
4. О внесении изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджана (третье чтение);
5. О внесении изменений в закон "О разведывательной и контрразведывательной деятельности" (третье чтение);
6. О внесении изменений в Закон "Об авторском праве и смежных правах" (третье чтение);
7. О внесении изменения в закон "О судах и судьях" (третье чтение);
8. О внесении изменений в законы "О паспортах", "О государственной службе", "О дипломатической службе" и в Налоговый кодекс;
9. О внесении изменения в закон "О лицензиях и разрешениях";
10. "О туризме" (второе чтение);
11. О внесении изменения в Кодекс об административных проступках Азербайджана (второе чтение);
12. О внесении изменения в закон "О бюджетной системе" (второе чтение);
13. О внесении изменения в закон "О государственном долге" (второе чтение);
14. О внесении изменения в Налоговый кодекс (второе чтение);
15. О внесении изменения в закон "О таможенном тарифе" (второе чтение);
16. О внесении изменения в закон "О страховании от безработицы" (второе чтение);
17. О внесении изменения в закон "О занятости" (второе чтение);
18. Законопроект "О медиа" (второе чтение);
19. О внесении изменения в закон "О лотереях" (первое чтение);
20. О внесении изменения в Кодекс об административных проступках (первое чтение);
21. О внесении изменения в Гражданский кодекс (первое чтение);
22. О внесении изменения в Уголовный кодекс (первое чтение);
23. О внесении изменения в Налоговый кодекс (первое чтение);
24. О внесении изменения в закон "О физической культуре и спорте" (первое чтение);
25. О внесении изменения в закон "О лицензиях и разрешениях" (первое чтение);
26. О внесении изменения в закон "О коневодстве" (первое чтение);
27. О внесении изменения в закон "О рекламе" (первое чтение);
28. О внесении изменения в закон "О государственных закупках" (первое чтение);
29. О внесении изменения в закон "О телекоммуникации" (первое чтение);
30. О внесении изменения в закон "О борьбе с легализацией денежных средств и имущества, приобретенного преступным путем, и финансированием терроризма" (первое чтение);
31. О внесении изменения в закон "Об информации, информатизации и защите информации" (первое чтение);
32. О внесении изменения в Гражданско-процессуальный кодекс (первое чтение);
33. О внесении изменения в Семейный кодекс (первое чтение);
34. О внесении изменения в Консульский устав Азербайджана, утвержденный законом номер 782 от 8 февраля 1994 года (первое чтение).
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