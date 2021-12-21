Роль Минской группы ОБСЕ в постконфликтном периоде уже не будет прежней

Вторая карабахская война нанесла почти смертельный удар по Минской группе ОБСЕ. Ни в трехстороннем соглашении о прекращении огня, положившем конец боевым действиям, ни в последующих документах, подписанных в том же формате, данная организация никоим образом не упоминалась даже формально. Тем не менее, окончательно хоронить организацию пока преждевременно. Окончательная судьба МГ ОБСЕ остается открытой.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье первой англоязычной газеты Азербайджана "Azernews".

"Технически, МГ ОБСЕ жива. Она напоминала о своем существовании на протяжении всей войны, делая "миролюбивые" заявления, которые, как гласит старая пословица, не стоят той бумаги, на которой написаны. После окончания боевых действий Президент Ильхам Алиев принял сопредседателей МГ ОБСЕ, несмотря на то, что их никто в Баку не приглашал. МГ ОБСЕ сочла важным объявить всему миру в своем заявлении от 13 апреля, что она сохраняет мандат ОБСЕ на посредничество, и призвала к "окончательному всеобъемлющему и устойчивому урегулированию на основе хорошо известных сторонам элементов и принципов". Заявление, возможно случайно, продемонстрировало неспособность организации предложить что-либо, кроме расплывчатых формулировок нормативного характера", - пишет автор статьи.

Издание напоминает, что после окончания 44-дневной войны под эгидой МГ ОБСЕ было проведено несколько встреч. Так, в конце сентября глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с сопредседателями и армянским визави Араратом Мирзояном на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН. Очередная встреча глав МИД, намеченная на 4 декабря, не состоялась из-за отказа Баку ввиду незаконного посещения Карабаха армянскими депутатами.

"Учитывая, что Россия является ближайшим союзником Армении, а США - домом для самой большой армянской диаспоры в мире, беспристрастность стран-сопредседателей с самого начала вызывала сомнения. Не помогло и включение Франции. Последняя сыграла решающую роль в замене термина "вооруженные силы Армении" на "местные армянские силы" в четырех резолюциях Совета Безопасности ООН, принятых в 1993 году. Это означало, что конфликт будет рассматриваться не в соответствии с главой VII Устава ООН как акт агрессии, а в соответствии с главой VI как спор, который следует урегулировать мирным путем.

Вероломство, лежащее в основе взглядов французов на карабахский конфликт с самого его начала, проявлялось на протяжении многих лет бесплодных переговоров. И, возможно, достигло своей кульминации после роковых слов президента Макрона 10 ноября 2020 года о том, что Франция - на стороне Армении", - отмечает газета "Azernews".

По словам автора статьи, последствия Второй карабахской войны для Минской группы ОБСЕ огромны.

"Заявление о прекращении огня от 10 ноября стало результатом военного решения, тогда как процесс в рамках мандата ОБСЕ основывался на мирных переговорах. Азербайджан, используя свое право на защиту своего суверенитета в соответствии со статьей 51 Устава ООН, принудил Армению военным путем покинуть оккупированные территории. Это также полностью соответствовало логике четырех резолюций Совбеза ООН, в которых военное присутствие Армении было названо "оккупацией". Таким образом, ведя себя строго в соответствии с международным правом, Азербайджан добился военного решения затяжного конфликта, что полностью выходило за рамки понимания логики МГ ОБСЕ", - говорится в статье.

"Azernews" подчёркивает, что после победы Азербайджана в 44-дневной войне МГ ОБСЕ столкнулась с кризисом актуальности.

"Начало боевых действий стало результатом бессмысленности переговоров под эгидой МГ ОБСЕ. Это стало особенно очевидным, когда новое правительство Армении во главе с Николом Пашиняном отвергло Мадридские принципы, настаивая на включении в переговоры никем не признанного незаконного армянского режима без участия граждан Азербайджана. Дешевый популизм Пашиняна, его необдуманные публичные высказывания фактически означали отказ Еревана от посредничества ОБСЕ", - отмечает издание.

Автор статьи утверждает, что Россия довольна своей ролью главного посредника в трехстороннем формате и поэтому не заинтересована в возрождении МГ ОБСЕ, которую США и Франция рассматривают как инструмент для восстановления своей роли посредника.

"В то время как роль Кремля в качестве посредника в карабахском конфликте непременно росла, начиная с 2010 года, Вашингтон и Париж, напротив, сдавали свои позиции. Даже если двум западным державам удастся вернуть часть своего влияния, что в определенной степени возможно для США и очень маловероятно в случае Франции, вряд ли МГ ОБСЕ сможет превратиться в эффективный инструмент", - считает "Azernews".

По мнению автора статьи, МГ ОБСЕ не смогла добиться успеха за время своего почти 30-летнего существования. Однако следует признать, что за период 1997-2007 гг., на который пришёлся расцвет организации, сопредседателям удалось выдвинуть пару предложений, которые не были совсем уж бесполезными.

"Но если рассматривать более масштабно, МГ ОБСЕ изжила себя и лишилась каких-либо значимых причин для существования. Это воплощение творческой инерции и хрестоматийный пример того, как тратить много ресурсов впустую. Вот откровенная цитата экс-сопредседателя от США Ричарда Хогланда, которая говорит сама за себя: "Мы останавливались в пятизвездочных отелях, где нам обычно выделяли апартаменты на представительском этаже, что обеспечивало бесплатный доступ к частному буфету и бару. Мы всегда бывали в лучших ресторанах. Но, откровенно говоря, нами было достигнуто очень немного", - напоминает издание.

Автор статьи подчёркивает, что в настоящее время МГ ОБСЕ находится в экзистенциальном кризисе, поскольку для её существования оставлен незначительный смысл.

"На сегодняшний день очень мало признаков того, что сопредседатели смирились с новой послевоенной реальностью. Их заявления свидетельствуют о стремлении оставаться актуальными. Еще предстоит увидеть, удастся ли МГ ОБСЕ реформировать себя, обновить цели и, следовательно, сыграть какую-либо существенную роль в постконфликтном урегулировании. Тем не менее очевидно то, что будущая роль организации не будет и близка к той, что была до прошлогодней войны", - резюмирует газета "Azernews".