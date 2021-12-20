Милли Меджлис утвердил изменения по соглашениям с Японией и KfW

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана утвердил изменения по соглашениям с Японией и KfW.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, на сегодняшнем пленарном заседании обсуждались законопроекты "Об утверждении изменения в Кредитное соглашение №AZB-P4, подписанное 29 мая 2009 года по проекту "Водоснабжение и канализация в малых городах" между правительством Азербайджана и Агентством международного сотрудничества Японии" и "Об утверждении изменения в Договор о финансировании по проекту "Создание Национального парка Самур-Ялама" в рамках Экорегиональной программы охраны природы для Южного Кавказа между министерством финансов, представляющим Азербайджан, и KfW".

После обсуждений оба документы были вынесены на голосование и приняты.