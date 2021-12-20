Омбудсмен расследует факты армянского вандализма в Зангилане

Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева организовала очередную миссию по расследованию фактов в Зангиланском районе.

Как сообщили Day.Az в Аппарате омбудсмена, основной целью миссии стало расследование фактов разрушения армянскими вооруженными силами могил на кладбищах в освобожденном от оккупации Зангиланском районе, и сбор доказательств.

В рамках миссии по расследованию фактов омбудсмен провела мониторинг разрушенных кладбищ в селах Мамедбейли и Агалы Зангиланского района.

На основе собранных материалов будет подготовлен отчет, который будет представлен ведущим международным организациям в сфере защиты прав человека.