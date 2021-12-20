Раскрыт "черный ящик" разбившегося вертолета ГПС Азербайджана

Генпрокуратура обнародовала изъятые из "черного ящика" параметры полета вертолета ГПС, разбившегося 30 ноября в Хызинском районе.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры, параметры полета вертолета, изъятые из бортового регистратора ("черного ящика"), зафиксированные в момент падения, были такими же, как на снимках ниже: "Их анализ показывает, что вертикальная скорость вертолета превысила норму в нарушение инструкции полета, что привело к потере управления вертолетом и крушению".