https://news.day.az/politics/1417865.html Раскрыт "черный ящик" разбившегося вертолета ГПС Азербайджана - ФОТО
Раскрыт "черный ящик" разбившегося вертолета ГПС Азербайджана - ФОТО
Генпрокуратура обнародовала изъятые из "черного ящика" параметры полета вертолета ГПС, разбившегося 30 ноября в Хызинском районе.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры, параметры полета вертолета, изъятые из бортового регистратора ("черного ящика"), зафиксированные в момент падения, были такими же, как на снимках ниже: "Их анализ показывает, что вертикальная скорость вертолета превысила норму в нарушение инструкции полета, что привело к потере управления вертолетом и крушению".
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