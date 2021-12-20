МИД Азербайджана об итогах чрезвычайного заседания ОИС по Афганистану

В МИД Азербайджана прокомментировали итоги 17-го внеочередного заседания Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, состоявшегося 19 декабря 2021 года в Исламабаде на тему гуманитарной ситуации в Афганистане.

Как сообщили Day.Az в управлении пресс-службы МИД Азербайджана, по итогам заседания была принята резолюция, содержащая практические шаги, предпринимаемые Организацией исламского сотрудничества для стабилизации гуманитарной ситуации в Афганистане.

"В итоговой резолюции, принятой от имени 57 государств-членов ОИС, указан отдельный пункт, касающийся эвакуации населения из Афганистана и, в частности, стран, играющих в этом важную роль. Стоит отметить, что среди этих государств была дана особая оценка важной роли Азербайджана в процессе эвакуации гражданского населения из Афганистана".

Отмечается, что Азербайджанская Республика выступает за устранение последствий гуманитарного кризиса в Афганистане благодаря совместным действиям международного сообщества, в том числе государств-членов ОИС, и будет продолжать вносить вклад в шаги, предпринимаемые в этом направлении.