Азербайджан и Россия являются партнерами не только в экономической, но и в политической сфере.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в понедельник посол по особым поручениям МИД Азербайджана Пярвин Мирзазаде в ходе международного круглого стола "Россия-Азербайджан в новой системе региональной безопасности и экономического сотрудничества. Итоги года и перспективы" в Баку.

"Отношения между Азербайджаном и Россией имеют очень важное стратегическое значение. Азербайджан и Россию не только объединяют исторические связи. Мы жили в одном государстве. У нас в Азербайджане прекрасное отношение к русским, в стране огромное количество школ, русскоязычных студентов и школьников. Сегодня Азербайджан и Россия являются не только важными экономическими партнерами, но и политическими", - сказал Мирзазаде.

Посол отметил, что платформа "3+3" - хорошая региональная площадка для развития отношений.

"Надеюсь, в скором времени Азербайджану и России удастся восстановить все экономические отношения между странами - участницами этой платформы. У Азербайджана нет никаких территориальных претензий. Нам удалось достичь согласия со всеми игроками нашего региона. Благодаря России мы смогли остановить кровопролитие. Россия отправила миротворцев для дальнейшего урегулирования. Армянская сторона в очередной раз пытается урвать то, что ей не принадлежит. Если нам удастся реализовать положения трехстороннего заявления и открыть транспортные коммуникации, мы сможем выйти на абсолютно новые реалии", - отметил Мирзазаде.