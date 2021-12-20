Созданная Президентом Ильхамом Алиевым новая реальность сформировала уникальную возможность для всех наших стран

Созданная Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым новая реальность сформировала уникальную возможность для всех наших стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в понедельник главный редактор АМИ Trend Эмин Алиев в ходе международного круглого стола "Россия-Азербайджан в новой системе региональной безопасности и экономического сотрудничества. Итоги года и перспективы" в Баку.

"Надеюсь, что сегодняшний круглый стол будет продуктивным как с точки зрения обсуждения перспектив двусторонних отношений между нашими странами, так и с точки зрения того, что может дать и Азербайджану, и России, и в целом региону новая реальность, которая сформировалась в течение прошедшего года. Достаточно знаменательно, что наше сегодняшнее мероприятие проходит в канун 60-летнего юбилея Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Потому что именно фактор личности лидеров наших государств сыграл очень большую роль в развитии отношений между Россией и Азербайджаном за последние десятилетия", - сказал Эмин Алиев.

Азербайджан и Россия являются партнерами не только в экономической, но и в политической сфере - Пярвин Мирзазаде

Азербайджан и Россия являются партнерами не только в экономической, но и в политической сфере - Пярвин Мирзазаде

Он отметил, что Азербайджан благодаря политике Президента Ильхама Алиева укрепился в качестве лидера региона как с военной, так и с политической и экономической точки зрения.

"Именно Ильхам Алиев был инициатором политики диверсификации национальной экономики и акцентирования приоритета развития ненефтяных отраслей. Именно Ильхам Алиев разработал широкомасштабную программу реформ, охвативших самые разные направления - от макроэкономической политики и делового климата. Эти факторы стали залогом экономической мощи нашей страны, которая вылилась в освобождение оккупированных территорий и формирование новой реальности в нашем регионе. Созданная Президентом Азербайджана новая реальность сформировала уникальную возможность для всех наших стран. Мы можем применить успешный опыт азербайджано-российского взаимодействия на весь регион Южного Кавказа", - сказал Эмин Алиев.

Он отметил, что азербайджано-российское взаимодействие развивается динамично по целому ряду направлений.

"За первые 10 месяцев этого года наш товарооборот составил более 2,35 миллиарда долларов. Это гуманитарное, социально-экономическое сотрудничество, это и сотрудничество между Азербайджаном и отдельными регионами России. Мы видим, что несмотря на определенные негативные тренды, которые можно видеть на постсоветском пространстве, сегодня в Азербайджане традиционно поддерживается очень дружественное и теплое отношение к РФ, к россиянам. В нашей стране нет ни малейших проявлений русофобии, что стало довольно актуальной проблемой для многих стран на постсоветском пространстве. В целом можно констатировать, что наши отношения сейчас, несмотря на военные действия, которые шли в Карабахском регионе Азербайджана, несмотря на пандемию, различные попытки третьих сил внести в них определенный разлад, переживают свой этап динамичного развития. Это развитие - пример для региона, пример успеха и взаимодействия, основанного на тесных исторических, культурных связях. Успеха, имеющего большие перспективы - и для Азербайджана, и для России, и для всех наших соседей", - сказал Эмин Алиев.