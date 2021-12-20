Зангезурский коридор выгоден как для Азербайджана, так и для Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в понедельник доктор экономических наук, профессор, руководитель магистерской программы "Дипломатия" Санкт-Петербургского государственного университета, член Международного дискуссионного клуба "Валдай" Станислав Ткаченко в ходе международного круглого стола "Россия-Азербайджан в новой системе региональной безопасности и экономического сотрудничества. Итоги года и перспективы" в Баку.

"Зангезурский коридор требует восстановления и создания новой железной дороги. Россия заинтересована в этом коридоре, мы считаем, что это надежный путь для торговли с нашими партнерами. Армения в силу политической слабости не может представить политической элите и населению информацию о целесообразности этого проекта. Зангезурский коридор принесет пользу ряду стран мира", - сказал он.

Ткаченко считает, что вопросы делимитации и демаркации границ, а также вопрос Зангезурского коридора можно решить только дипломатическим путем.