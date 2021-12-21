Рост экономической активности в Азербайджане способствовал введению нового соцпакета

В Азербайджане началось введение нового социального пакета. Важные распоряжения, подписанные Президентом Ильхамом Алиевым в последние два дня, являются составной частью социального пакета.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса (парламента), член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азербайджана Айдын Гусейнов.

"Экономика Азербайджана уже вступила в постпандемическую стадию, и экономический рост восстанавливается, а показатели развития растут. Рост экономической активности также улучшает финансово-экономические показатели нашей страны. В результате появились экономические гарантии для устойчивого экономического развития на 2022-ой финансовый год. Это финансовое обеспечение, в первую очередь, направлено на повышение минимальной заработной платы, пенсий и окладов, пособий и стипендий. То есть в нашей стране началось введение нового социального пакета. Важные распоряжения, подписанные Президентом Ильхамом Алиевым в последние два дня, являются составной частью социального пакета", - сказал наш собеседник..

По словам депутата, в соответствии с новыми указами и распоряжениями, подписанными главой государства 20 декабря, наряду с повышением пособий, в стране были повышены некоторые пенсии.

"Так, в соответствии с мерами по усилению социальной защиты лиц с инвалидностью, с начала следующего года будут увеличены пособия, выплачиваемые лицам с инвалидностью, а также пенсии Президента Азербайджанской Республики лицам, ухаживающим за лицами, имеющими инвалидность I группы, или детьми до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья. Таким образом, размер пособия по инвалидности I группы будет повышен со 150 до 220 манатов, пособия по инвалидности II группы - со 130 до 180 манатов, пособия по инвалидности III группы - со 110 до 120 манатов. Лица, ставшие инвалидами по причине войны, исполнения обязанностей по военной службе и по другим особым причинам будут получать пособия в размере 700 манатов по инвалидности I группы, 530 манатов - II группы и 420 манатов для III группы. Это в 2,5 раза, 2,2 раза и 2,2 раза, соответственно, больше, чем в 2019 году. В случае получения лицами с инвалидностью этих категорий пенсий, они будут получать в среднем 915 манатов в месяц для первой группы инвалидности, 845 манатов для второй степени и 610 манатов для третьей. Кроме того, пособие детям-инвалидам до 18 лет увеличено со 150 до 200 манатов. В 2019 году им была установлена ​​ежемесячная пенсия президента, а новым указом пенсия была увеличена на 60% с 50 до 80 манатов. Помимо этого, повышены пособия на детей до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья - со 150 до 200 манатов. Учрежденная для лиц, ухаживающих за ними, пенсия Президента новым указом главы государства была повышена на 60 процентов - с 50 до 80 манатов", - сказал Гусейнов.

Депутат отметил, что существенно увеличены пособия и по ряду других категорий.

"Таким образом, с 1 января 2022 года размер пенсии по возрасту повысится со 130 до 180 манатов. Пенсии по потере кормильца - с 80 до 100 манатов. Пособия на детей военнослужащих срочной действительной военной службы - со 100 до 120 манатов. Пособия опекунам (попечителям) детей, потерявших родителей и оставшихся без попечения родителей - со 100 до 120 манатов. Соцпособие для женщин, имеющих более пяти детей, повышается с 55 до 70 манатов (за каждого ребенка), пособия малообеспеченным семьям (которым была назначена государственная адресная социальная помощь), имеющим детей в возрасте до одного года - с 55 до 70 манатов за каждого ребенка. Единовременное пособие при рождении ребенка будет увеличено с 200 до 300 манатов", - подчеркнул он.

Гусейнов сказал, что значительно увеличены и пособия для физических лиц, работающих в научной сфере и студентов.

"Ежемесячная пенсия Президента для докторов наук и докторов философии с 25-летним педагогическим стажем, являющихся неработающими пенсионерами, будет увеличена на 50% для докторов наук - с 200 до 300 манатов, а для докторов философии на 67% - со 120 до 200 манатов. Ежемесячные пенсии за почетные звания увеличены со 150 до 180 манатов, или на 33,3%, для почетного звания "Народный", и со 100 до 120 манатов, или 20%, за почетное звание "Заслуженный". Согласно распоряжению главы государства, стипендии для докторантов, студентов, обучающихся в высших учебных заведениях, средних специальных и профессиональных учебных заведениях, а также в магистратуре Национальной академии наук Азербайджана будут увеличены на 20%. С начала следующего года размер этих стипендий составит для докторантов по подготовке доктора наук 360 манатов, докторантов по подготовке доктора философии - 216 манатов, 204 маната для студентов, получающих именные стипендии в высших учебных заведениях и НАНА. Размер стипендии, назначаемой, магистрам с академическими показателями 91-100 баллов составит 174 маната, 71-100 баллов -144 маната, 51-100 баллов - 96 манатов. Стипендии, назначенные студентам по уровню бакалавриата, имеющим академические показатели 91-100 баллов, составят 156 манатов, 71-100 баллов - 132 маната, 51-100 баллов - 90 манатов", - отметил депутат.

По его словам, в целом новыми указами и распоряжениями главы государства с начала следующего года предусмотрено увеличение социальных выплат в виде пенсий, пособий и стипендий 732 тысячам человек, в число которых входят лица с инвалидностью и граждане из других категорий, в том числе 132 000 докторантов и студентов. Для этих целей ежегодно будет выделено дополнительно 200 миллионов манатов.

Талех Агавердиев