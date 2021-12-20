https://news.day.az/politics/1418030.html В Агдаме изучены факты разрушения кладбищ со стороны Армении - ФОТО
В Агдаме изучены факты разрушения кладбищ со стороны Армении - ФОТО
Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева продолжила в Агдамском районе миссию по расследованию фактов, связанных с кладбищами, разрушенными Арменией в период оккупации, сообщает Day.Az со ссылкой на Аппарат омбудсмена.
В рамках поездки Сабина Алиева провела мониторинг кладбищ Гарагаджы и Узундара в Агдамском районе и собрала необходимые материалы о фактах правонарушениий. На кладбищах в Агдаме была выявлена угроза мин, как и в других районах.
По итогам проведенных омбудсменом расследований будет подготовлен отчет и адресован международным и региональным организациям.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре