https://news.day.az/politics/1418045.html Азербайджан вернул двоих военнослужащих, ошибочно перешедших на армянскую сторону
Азербайджан вернул двоих военнослужащих, ошибочно перешедших на армянскую сторону
Двое азербайджанских военнослужащих, заблудившиеся и перешедшие на армянскую сторону 18 декабря, были возвращены обратно.
Об этом сказал в понедельник Trend координатор Информационного центра по азербайджанским пленным и заложникам Ахмед Шахидов, передает Day.Az.
По его словам, военнослужащие были переданы азербайджанской стороне сегодня.
Отметим, что 19 декабря задержанные в Азербайджане 10 армянских военнослужащих были переданы армянской стороне.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре