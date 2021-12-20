Участники проекта "Диаспорская молодежь 1+1" совершили поездку в Шушу

Участники проекта "Диаспорская молодежь 1+1", осуществляемого Государственным комитетом по работе с диаспорой, совершили поездку в Шушу.

Как передает Day.Az со ссылкой на сообщение Госкомитета, в рамках поездки они побывали на главной площади культурной столицы Азербайджана Шуши - "Базарбаши", Джыдыр дюзю, площади, где установлены "Расстрелянные скульптуры", у Гянджинских ворот, посетили место подписания Шушинской декларации, дом Хуршидбану Натаван, родник "Хан гызы", мечети Саатлы и Юхары Говхар ага, мавзолей азербайджанского поэта Моллы Панаха Вагифа, дом-музей выдающегося мастера Бюльбюля.

Участники проекта были подробно проинформированы о работе по реконструкции и восстановлению, проделанной в течение года в Шуше, проведенных культурных мероприятиях. Возвращаясь из Шуши, они ознакомились с Физулинским международным аэропортом.

Отметим, что первыми участниками проекта, организованного 15-21 декабря 2021 года, стали 18 человек из 9 стран (США, Польши, Италии, Венгрии, России, Украины, Беларуси, Грузии и Иордании). 9 участников являются представителями зарубежной молодежи, а 9 - азербайджанской молодежи, проживающей за рубежом. Согласно проекту каждый представитель азербайджанской молодежи привез с собой из-за рубежа одного сверстника. Цель заключается в доведении до мировой общественности правды о политике сепаратизма, экстремизма, прихватизации, осуществляемой Арменией в регионе Южного Кавказа, предотвращении кампаний, проводимых армянской диаспорой и лобби против нашей страны, в том, чтобы показать гостям мультикультуральное богатство нашей страны, а также акты вандализма, военные преступления, совершенные против наших земель и народа в период 30-летней оккупации и во время 44-дневной Отечественной войны в результате захватнической политики Армении, и стремительно продолжающийся процесс реконструкции, восстановления и созидания на освобожденных территориях.