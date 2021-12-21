Разница в разы: сравнение настоящего и будущего Азербайджана и Армении

Автор: Акпер Гасанов

Все познается в сравнении. С 1 января 2022 года в Армении повысится размер пенсий и пособий. Решение принято в конце минувшей недели на заседании правительства. А теперь - самое главное. Размер минимальной пенсии составит 28 600 драмов, вместо нынешних 26 500 драмов. Незнакомый с армянскими реалиями человек может подумать, что цифра внушительная. В реальности - сплошные армянские слезы.

Сомневающимся предлагаю подсчитать. Итак, на текущий момент за 1 доллар США дают 492 драма. То есть, минимальная пенсия в РА, после повышения, составит порядка 58 долларов США. Или же, порядка 100 манатов. В Азербайджане минимальная пенсия также будет повышена. Как ранее сообщал председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев, размер минимальной пенсии повышается до 240 манатов.

Соответственно, минимальная пенсия в Азербайджане в 1,4 раза выше, чем в Армении. Да, каждому из нас хотелось бы, чтобы минимальная пенсия была еще выше, чтобы она позволял нашим пенсионерам не только обеспечивать себя по минимуму, но и, как в самых развитых странах мира, обеспечивать возможность комфортной жизни и отдыха, включая поездки на зарубежные курорты. Все это, уверен, будет. Цель руководства страны в этом и состоит.

Я же продолжу сравнение. Размер средней пенсии в Армении в 2021 году составляет 43800 драмов . Это порядка 150 манатов. В Азербайджане же по итогам 2021 года этот показатель прогнозируется на уровне 327,50 маната. Более того, по итогам 2022 года среднемесячный размер трудовой пенсии в Азербайджане прогнозируется на уровне 343,17 маната, что также отражено в законопроекте "О Государственном бюджете на 2022 год".

То есть, и тут уже есть разница в два с лишним раза, и она будет увеличиваться. И это при том, что общая сумма пенсионных выплат из госбюджета в Азербайджане в несколько раз выше, чем в Армении. Просто потому, что в нашей стране живет больше населения, в том числе и пенсионеров. Цены на продукты в Армении, замечу, не только не ниже, а по многим категориям даже выше, чем в нашей стране.

То есть, азербайджанские пенсионеры живут лучше армянских в разы. Тут нужно добавить, что курс доллара США к национальной валюте Армении вырос с 478 до 492 драмов, и, судя по всему, процесс обесценивания продолжится и дальше. Азербайджанский манат своих позиций по отношению к доллару не утратил. И девальвации не планируется. Стало быть, в долларовом эквиваленте разрыв между минимальной и средней пенсией в Азербайджане и Армении будет расти.

При этом, у нас есть, куда расти, чего не скажешь об Армении. Согласно данным минфина РА, за девять месяцев 2021 года госдолг республики составил $9,031 млрд, то есть с начала года внешний долг правительства увеличился на $1,190 млрд, ощутимо ускорив годовой рост. В результате, в будущем году только на обслуживание госдолга Армения направит около $1,048 млрд, а это порядка 10% всех расходов госбюджета, или 2,7% ВВП.

Всего же соотношение ВВП к внешнему долгу в РА составляет порядка 70%, что является просто критической отметкой. Для сравнения скажу, что государственный долг Азербайджанской Республики по прямым и условным обязательствам составил 7 839,0 млн. долларов США или 16,6% ВВП. Снова, как видим, колоссальная разница. Но и это еще не все.

За первые 11 месяцев этого года стратегические валютные резервы Азербайджана увеличились на 4,4% (2,2 миллиарда долларов) и составили 53 миллиарда долларов. Резервы ЦБА увеличились на 10,2% и превысили 7 млрд долларов. И тут, продолжая сравнение, добавлю, что все международные резервы Армении, в основном составляющие ее валютные активы, оцениваются в 3 млрд 138 млн долларов.

Как видим, только активы нашего ЦБА в два с лишним раза выше всех активов РА. В целом же активы Азербайджана превышают активы Армении в 17 раз! При этом, уже сейчас правительство Армении готовится привлечь дополнительно около 120 миллионов долларов для пополнения бюджета в 2022 году. Об этом говорится в плане государственных заимствований минфина Армении на следующий год, который представил отдел по управлению госдолгом министерства.

То есть, экономические проблемы РА огромны, и это означает, что своими усилиями ей попросту не удастся спастись. Надежда, по большому счету, только на помощь извне. И тут мы вспоминаем один фрагмент из интервью, которое Президент Азербайджана Ильхам Алиев, находясь с рабочим визитом в Брюсселе, дал итальянской газете İl Sole 24 Ore. Глава государства напомнил, что объем финансовой помощи, который который будет предоставлен Европейской комиссией Армении, составляет 2,6 миллиарда долларов, а Азербайджану выделят всего лишь 140 миллионов долларов.

"То есть, разница почти в 20 раз. Это справедливо? Нет. Соответствует ли это реальным потребностям обеих стран? Нет. Если даже отставить в сторону чудовищные разрушения, учиненные Арменией на освобожденных территориях, то с учетом численности населения обеих стран можно увидеть, что разница составляет более чем в 5 раз - население Азербайджана 10 миллионов, а Армении - 2 миллиона. Кроме того, в годы оккупации полностью разрушены территории, равные территории Ливана. Совершая сегодня поездки на эти территории, иностранные граждане и журналисты своими глазами видят масштабы разрушений. В то же время, по нашим подсчетам, там заложено около 1 миллиона мин. Процесс разминирования обходится чрезвычайно дорого и занимает очень много времени. В Армении никаких разрушений нет. Эта страна не была оккупирована, она сама являлась оккупантом", - справедливо заметил Президент Азербайджана.

По сути, он в очередной раз показал, что Армения плотно сидит на дотациях Запада, вместо того, чтобы иметь санкции с его стороны за длившуюся почти 30 лет оккупацию территорий Азербайджана. Но даже несмотря на это, наша страна собственными силами восстанавливает освобожденные территории, превращая в рай то, что было адом. При этом, в Азербайджане растут валютные запасы, сокращается внешний долг, и растут размеры минимальной и средней пенсии, превышая аналогичные показатели в Армении в разы. И чем дальше, тем больше будет увеличиваться разница в уровне, качестве жизни, а также в доходах населения наших стран. В том числе и потому, что Азербайджан уже вернул себе Карабах, с его посевными площадями, реками и прочими богатствами.