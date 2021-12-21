Президент Ильхам Алиев создал армию XXI века и заложил фундамент Победы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев создал армию XXI века и заложил фундамент Победы в 44-дневной войне.

Об этом сказал Day.Az директор Института политических исследований Сергей Марков.

"Автором Победы Азербайджана в 44-дневной войне является Президент Ильхам Алиев. Президент Ильхам Алиев стал настоящим национальным героем Азербайджана после того, как смог обеспечить восстановление территориальной целостности страны. Эта проблема решена, вопрос закрыт. Азербайджан сам выполнил резолюции Совета Безопасности ООН, что является уникальным случаем. Президент Ильхам Алиев заложил фундамент этой Победы, создавая сильную экономику, обеспечивая демографическое развитие, что является важным фактором в военных действиях, создавая армию XXI века. И вот он результат - Победа! Президент Ильхам Алиев является лидером очень современного типа. Эта современность позволила ему создать современную армию. И эта армия XXI века буквально уничтожила армию XX века Армении", - сказал Марков.

Он подчеркнул, что генералы Азербайджана непосредственно обеспечили эту Победу после того, как Президент, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев поставил перед ними политические цели и предоставил ресурсы.

"Президент Ильхам Алиев является очень прогрессивным руководителем. Эту прогрессивность мы видим во многом. Мы видим ее в том, как великолепно строится центр Баку. Это, по сути дела, музей современной архитектуры. Мы видим эту прогрессивность в том, насколько активно проходит Глобальный Бакинский гуманитарный форум, на котором обсуждаются самые острые проблемы современности. Эту прогрессивность мы видим в том, что в Баку проходят выставки современного искусства, яркие люди, нобелевские лауреаты посещают здесь разные мероприятия. Находясь на перекрестке цивилизаций, Баку стал центром современной культуры. Эту прогрессивность мы видим в том, что созданы возможности для дипломатического миротворчества, ведь именно в Баку совещаются руководители генеральных штабов России и США. Это тоже достижение Президента Ильхама Алиева как великого дипломата. Это огромный дипломатический талант. Я долгое время преподавал в МГИМО и горд, что Президент Ильхам Алиев окончил этот вуз, преподавал в нем и несколько раз проводил слеты выпускников МГИМО со всего мира. Он является очень умным и современным руководителем XXI века", - подчеркнул Марков.