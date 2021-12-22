Зангезурский коридор выгоден не только для Южного Кавказа, но и для стран Восточного Средиземноморья

Экономический эффект от открытия Зангезурского коридора будет значительным и его почувствуют как два государства, по территории которых он проходит (Азербайджан и Армения), так и весь регион Южного Кавказа, а также Восточного Средиземноморья.

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный российский экономист, доктор экономических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета (СПГУ) Станислав Ткаченко, комментируя достигнутую после встреч в Сочи и Брюсселе договоренность о восстановлении железнодорожного сообщения в Нахчыван по территории Армении и взятие Ереваном на себя обязательств в скором времени приступить к прокладке железной дороги.

Говоря об экономических выгодах Зангезурского коридора для стран региона, Станислав Ткаченко отметил, что, конечно же, наибольшую выгоду получит Азербайджан. У него появится прекрасная возможность еще теснее интегрировать Нахчыван в национальную экономику, обеспечив перевозку грузов и проезд людей с использованием наиболее экономически удобного вида транспорта - железнодорожного. В настоящее время грузы по этому маршруту перевозятся через территорию Ирана сухопутным путем, а также очень длинным маршрутом через Грузию и Турцию, а также авиацией. Значительные транспортные издержки снижают инвестиционно-деловую привлекательность экономического взаимодействия двух частей единого государства, поэтому устранение барьеров с последующим снижением транспортных издержек станет прекрасной новостью для граждан страны и национального бизнеса, подчеркнул российский экономист.

Зангезурскому коридору быть! - по следам встречи в Сочи - ВИДЕО

Зангезурскому коридору быть! - по следам встречи в Сочи - ВИДЕО

"Ближайшие экономические выгоды Армении от открытия Зангезурского коридора менее очевидны, но и игнорировать пользу от открытия этого коридора также не следует. Перспектива строительства прямого железнодорожного соединения столичного региона и Мегри по территории самой Армении сейчас выглядит нереально. Поэтому расширение возможностей для перевозки грузов между Арменией и Ираном в ближайшие годы возможно лишь при условии тесного сотрудничества Армении с Азербайджаном и доступом армянских железнодорожных перевозчиков к Ирану по территории Нахчывана. Даже если эти проекты выглядят сегодня нереалистично, они соответствуют долгосрочным экономическим интересам армянских граждан и национального бизнеса", - сказал Ткаченко.

Что касается России, то она, как отметил наш собеседник, заинтересована в мире и стабильности на Южном Кавказе. Армения является партнером России по ЕАЭС и союзником в рамках ОДКБ, поэтому преодоление последствий ее военного поражения 2020 года и наступление нового, мирного периода истории этой страны - важная задача для Москвы, имеющая как политические, так и экономические характеристики. Так, с экономической точки зрения Азербайджан превращается в главный торгово-финансовый и промышленный центр Южного Кавказа. Поэтому создание условий для расширения двухсторонних связей - стратегический приоритет для России на долгий исторический период. Благодаря импорту аграрной продукции Россия обеспечивает свою продовольственную безопасность и насыщает рынки качественной продукцией, растут объемы торговли промышленной продукцией. И чем более емким и конкурентным будет рынок Азербайджана - тем привлекательнее будет для российским предприятий сотрудничество с ним, включая как малый и средний бизнес, так и крупнейшие госкорпорации, отметил профессор СПГУ.

Армения подтвердила свое обязательство по прокладке железной дороги через ее территорию

Армения подтвердила свое обязательство по прокладке железной дороги через ее территорию

"Восстановление благодаря Зангезурскому коридору оптимального маршрута перевозки грузов и людей между двумя частями территории Азербайджана - важная предпосылка для увеличения объемов торговли и развития туризма между Азербайджаном и Россией.

Государства - участники ЕАЭС, прежде всего Россия и Казахстан, заинтересованы в открытии Зангезурского коридора для перевозки миллионов тонн грузов (зерна, минеральных удобрений, металлов и продукцию из них) в направлении Турции, Египта, других государства Ближнего Востока и Восточного Средиземноморья. По этому же маршруту они смогут наиболее быстро и относительно дешево по железной дороге и автотранспортом ввозить товары повседневного спроса, продовольствие, другие товары.

Поэтому рано или поздно вопросы восстановления прерванных транспортных маршрутов, а также строительства всего комплекса сооружений, объединенных понятием "транспортно-логистический коридор", станут предметом переговоров двух сторон с участием России, контролирующей армянские железные дороги. Для того, что коридор заработал и стал частью мировой системы перевозки грузов, потребуются огромные инвестиции на строительство дорог, мостов, тоннелей, заправочных станций и центров технического обслуживания, отелей и пунктов медицинской помощи. Эти задачи можно решить только в условиях мира и готовности всех государств региона сотрудничать ради ускорения роста экономики и решения социальных вопросов", - резюмировал Станислав Ткаченко.

Лейла Таривердиева