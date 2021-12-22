Зангезурский коридор выгоден не только для Южного Кавказа, но и для стран Восточного Средиземноморья

Экономический эффект от открытия Зангезурского коридора будет значительным и его почувствуют как два государства, по территории которых он проходит (Азербайджан и Армения), так и весь регион Южного Кавказа, а также Восточного Средиземноморья.

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный российский экономист, доктор экономических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета (СПГУ) Станислав Ткаченко, комментируя достигнутую после встреч в Сочи и Брюсселе договоренность о восстановлении железнодорожного сообщения в Нахчыван по территории Армении и взятие Ереваном на себя обязательств в скором времени приступить к прокладке железной дороги.

Говоря об экономических выгодах Зангезурского коридора для стран региона, Станислав Ткаченко отметил, что, конечно же, наибольшую выгоду получит Азербайджан. У него появится прекрасная возможность еще теснее интегрировать Нахчыван в национальную экономику, обеспечив перевозку грузов и проезд людей с использованием наиболее экономически удобного вида транспорта - железнодорожного. В настоящее время грузы по этому маршруту перевозятся через территорию Ирана сухопутным путем, а также очень длинным маршрутом через Грузию и Турцию, а также авиацией. Значительные транспортные издержки снижают инвестиционно-деловую привлекательность экономического взаимодействия двух частей единого государства, поэтому устранение барьеров с последующим снижением транспортных издержек станет прекрасной новостью для граждан страны и национального бизнеса, подчеркнул российский экономист.

"Ближайшие экономические выгоды Армении от открытия Зангезурского коридора менее очевидны, но и игнорировать пользу от открытия этого коридора также не следует. Перспектива строительства прямого железнодорожного соединения столичного региона и Мегри по территории самой Армении сейчас выглядит нереально. Поэтому расширение возможностей для перевозки грузов между Арменией и Ираном в ближайшие годы возможно лишь при условии тесного сотрудничества Армении с Азербайджаном и доступом армянских железнодорожных перевозчиков к Ирану по территории Нахчывана. Даже если эти проекты выглядят сегодня нереалистично, они соответствуют долгосрочным экономическим интересам армянских граждан и национального бизнеса", - сказал Ткаченко.

Что касается России, то она, как отметил наш собеседник, заинтересована в мире и стабильности на Южном Кавказе. Армения является партнером России по ЕАЭС и союзником в рамках ОДКБ, поэтому преодоление последствий ее военного поражения 2020 года и наступление нового, мирного периода истории этой страны - важная задача для Москвы, имеющая как политические, так и экономические характеристики. Так, с экономической точки зрения Азербайджан превращается в главный торгово-финансовый и промышленный центр Южного Кавказа. Поэтому создание условий для расширения двухсторонних связей - стратегический приоритет для России на долгий исторический период. Благодаря импорту аграрной продукции Россия обеспечивает свою продовольственную безопасность и насыщает рынки качественной продукцией, растут объемы торговли промышленной продукцией. И чем более емким и конкурентным будет рынок Азербайджана - тем привлекательнее будет для российским предприятий сотрудничество с ним, включая как малый и средний бизнес, так и крупнейшие госкорпорации, отметил профессор СПГУ.

"Восстановление благодаря Зангезурскому коридору оптимального маршрута перевозки грузов и людей между двумя частями территории Азербайджана - важная предпосылка для увеличения объемов торговли и развития туризма между Азербайджаном и Россией.

Государства - участники ЕАЭС, прежде всего Россия и Казахстан, заинтересованы в открытии Зангезурского коридора для перевозки миллионов тонн грузов (зерна, минеральных удобрений, металлов и продукцию из них) в направлении Турции, Египта, других государства Ближнего Востока и Восточного Средиземноморья. По этому же маршруту они смогут наиболее быстро и относительно дешево по железной дороге и автотранспортом ввозить товары повседневного спроса, продовольствие, другие товары.

Поэтому рано или поздно вопросы восстановления прерванных транспортных маршрутов, а также строительства всего комплекса сооружений, объединенных понятием "транспортно-логистический коридор", станут предметом переговоров двух сторон с участием России, контролирующей армянские железные дороги. Для того, что коридор заработал и стал частью мировой системы перевозки грузов, потребуются огромные инвестиции на строительство дорог, мостов, тоннелей, заправочных станций и центров технического обслуживания, отелей и пунктов медицинской помощи. Эти задачи можно решить только в условиях мира и готовности всех государств региона сотрудничать ради ускорения роста экономики и решения социальных вопросов", - резюмировал Станислав Ткаченко.

Лейла Таривердиева