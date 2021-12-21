Андраник несет ахинею: провокационное заявление соратника Никола Пашиняна

Автор: Акпер Гасанов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян могут провести еще одну встречу до конца этого года в России, утверждает армянская газета "Паст". "Встреча Никол Пашинян - Ильхам Алиев в Брюсселе может быть не последней в этом году. По информации нашего источника в МИД, лидеры Армении и Азербайджана в этом году проведут еще одну встречу. И снова в России. У нас есть сведения, что если встреча состоится, она будет итоговой", - сообщает газета.

В последнее время Пашинян сделал целый ряд правильных, конструктивных заявлений. Вот и выступая на заседании грузино-армянской межправительственной экономической комиссии в Тбилиси, он заявил, что в скором времени страна может возобновить дорожное сообщение с Азербайджаном. Ранее он сделал еще одно конструктивное заявление.

В понедельник  пресс-служба армянского правительства распространила сообщение о заявлении Пашиняна, согласно которому  после его встреч с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 26 ноября в Сочи и 14 декабря в Брюсселе возникла возможность открыть эру мирного развития для Армении и региона в целом. "Хотел бы отметить, что после встреч в Сочи и Брюсселе я вижу возможность, что мы можем шаг за шагом двигаться вперед, чтобы открыть эру мирного развития для нашей страны и региона. В любом случае правительство Республики Армения сделает все возможное, чтобы продвинуться в этом направлении", - сказал Пашинян на встрече с сотрудниками Службы нацбезопасности.

Вроде бы, наметились трезвость в рассуждениях, позитив и настрой на осуществление шагов к миру и со стороны Армении. Тем удивительнее, это я еще подбираю максимально деликатное обозначение происходящему, видеть провокационные заявления с армянской стороны. Итак напомню, что 18 декабря военнослужащие ВС Азербайджана были задержаны на участке одной из воинских частей Минобороны Армении.

Минобороны Азербайджана 20 декабря заявило о возвращении армянской стороной двух азербайджанских военных. Теймур Гусейнов и Мурад Мустафаев 18 декабря заблудились при неблагоприятных погодных условиях в направлении границы. В результате переговоров военнослужащие сегодня были возвращены. Понятное дело, что наши военнослужащие заблудились потому, что нет четкой границы между Азербайджаном и Арменией, на чем официальный Баку настаивает уже давно.

Но вместо конкретных шагов по начале работы в нужном направлении, мы видим с армянской стороны совсем неуместные заявления. "Задержание армянскими военными 18 декабря военнослужащих вооруженных сил Азербайджана - это для азербайджанской стороны некий сдерживающий фактор", об этом в беседе с журналистами 21 декабря заявил председатель постоянной парламентской Комиссии по обороне и безопасности, депутат от правящей партии "Гражданский договор" Андраник Кочарян.

Азербайджан вернул двоих военнослужащих, ошибочно перешедших на армянскую сторону

Азербайджан вернул двоих военнослужащих, ошибочно перешедших на армянскую сторону

Он является одним из ближайших соратников Пашиняна. И в то самое время, когда премьер-министр РА озвучивает правильные и конструктивные заявления, Кочарян несет провокационную ахинею.

Особенно цинично она звучит на фоне конкретных жестов доброй воли со стороны Азербайджана. Напомним, в результате трехсторонней встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, состоявшейся 14 декабря в Брюсселе по инициативе главы Европейского совета ЕС Шарля Мишеля, а также двусторонней встречи между Президентом Ильхамом Алиевым и главой Евросовета.

В итоге, 19 декабря при посредничестве Евросоюза передал Армении 10 армянских военнослужащих. Переданные лица были задержаны 16 ноября 2021 года при предотвращении провокации, совершенной вооруженными силами Армении в Кяльбаджарском направлении государственной границы. "Горячо приветствуем передачу Азербайджаном 10 армянских военнослужащих в результате переговоров с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении", - отреагировал на данный жест Азербайджана Шарль Мишель.

Есть и американская реакция на случившееся. Вашингтон приветствует передачу Азербайджаном Армении десяти военнослужащих. Об этом заявил на своей странице в Twitter руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. "Мы приветствуем освобождение Азербайджаном 19 декабря при поддержке ЕС 10 задержанных военных Армении", - написал он.

И вот, на фоне всего этого, когда Президент Ильхам Алиев на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Азербайджан привержен миру и прилагает усилия для минимизации риска любой новой войны на Южном Кавказе, когда официальный Баку передал армянской стороне 10 ее военнослужащих, когда армянский премьер вроде бы говорит о конкретных проектах на пути к миру, мы слышим от Кочаряна провокационную нелепицу.

Ладно бы такую чушь нес второй президент РА, ныне оппозиционер Роберт Кочарян. Он является давним специалистом по тиражированию лжи, провокации, фашистских заявлений. Но тут же о каком-то "сдерживающем факторе" говорит иной Кочарян, близкий к Пашиняну. Особую "пикантность" его речам придает тот факт, что армянская сторона вынуждена была очень быстро вернуть Азербайджану наших военнослужащих.

А все потому, что в РА прекрасно понимают, чем могло быть чревато промедление в данном вопросе. Тут все просто- в плен были бы взяты десятки армянских военнослужащих. Плюс, под контроль Азербайджана перешли бы новые стратегически важные высоты, территории. И уже никто, в Москве, Вашингтоне или Брюсселе, не смог бы даже просить официальный Баку о новых жестах доброй воли.

Понятно, что Кочарян, входящий в окружение Пашиняна, знает о стремительном падении рейтинга армянского премьера. Понятно и то, что растут социально-экономические проблемы в РА, что на власть давит оппозиция. Но все же, не только Кочаряну, но и всем иным представителям нынешней армянской власти нужно быть реалистами и понимать, каким может быть ответ азербайджанской стороны на очередные прозвучавшие провокационные заявления. Которые заставляют уже ставить под сомнение искренность самого Никола Пашиняна, ныне рассуждающего о мире.