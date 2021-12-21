Андраник несет ахинею: провокационное заявление соратника Никола Пашиняна

Автор: Акпер Гасанов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян могут провести еще одну встречу до конца этого года в России, утверждает армянская газета "Паст". "Встреча Никол Пашинян - Ильхам Алиев в Брюсселе может быть не последней в этом году. По информации нашего источника в МИД, лидеры Армении и Азербайджана в этом году проведут еще одну встречу. И снова в России. У нас есть сведения, что если встреча состоится, она будет итоговой", - сообщает газета.

В последнее время Пашинян сделал целый ряд правильных, конструктивных заявлений. Вот и выступая на заседании грузино-армянской межправительственной экономической комиссии в Тбилиси, он заявил, что в скором времени страна может возобновить дорожное сообщение с Азербайджаном. Ранее он сделал еще одно конструктивное заявление.

В понедельник пресс-служба армянского правительства распространила сообщение о заявлении Пашиняна, согласно которому после его встреч с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 26 ноября в Сочи и 14 декабря в Брюсселе возникла возможность открыть эру мирного развития для Армении и региона в целом. "Хотел бы отметить, что после встреч в Сочи и Брюсселе я вижу возможность, что мы можем шаг за шагом двигаться вперед, чтобы открыть эру мирного развития для нашей страны и региона. В любом случае правительство Республики Армения сделает все возможное, чтобы продвинуться в этом направлении", - сказал Пашинян на встрече с сотрудниками Службы нацбезопасности.

Вроде бы, наметились трезвость в рассуждениях, позитив и настрой на осуществление шагов к миру и со стороны Армении. Тем удивительнее, это я еще подбираю максимально деликатное обозначение происходящему, видеть провокационные заявления с армянской стороны. Итак напомню, что 18 декабря военнослужащие ВС Азербайджана были задержаны на участке одной из воинских частей Минобороны Армении.

Минобороны Азербайджана 20 декабря заявило о возвращении армянской стороной двух азербайджанских военных. Теймур Гусейнов и Мурад Мустафаев 18 декабря заблудились при неблагоприятных погодных условиях в направлении границы. В результате переговоров военнослужащие сегодня были возвращены. Понятное дело, что наши военнослужащие заблудились потому, что нет четкой границы между Азербайджаном и Арменией, на чем официальный Баку настаивает уже давно.

Но вместо конкретных шагов по начале работы в нужном направлении, мы видим с армянской стороны совсем неуместные заявления. "Задержание армянскими военными 18 декабря военнослужащих вооруженных сил Азербайджана - это для азербайджанской стороны некий сдерживающий фактор", об этом в беседе с журналистами 21 декабря заявил председатель постоянной парламентской Комиссии по обороне и безопасности, депутат от правящей партии "Гражданский договор" Андраник Кочарян.

Он является одним из ближайших соратников Пашиняна. И в то самое время, когда премьер-министр РА озвучивает правильные и конструктивные заявления, Кочарян несет провокационную ахинею.

Особенно цинично она звучит на фоне конкретных жестов доброй воли со стороны Азербайджана. Напомним, в результате трехсторонней встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, состоявшейся 14 декабря в Брюсселе по инициативе главы Европейского совета ЕС Шарля Мишеля, а также двусторонней встречи между Президентом Ильхамом Алиевым и главой Евросовета.

В итоге, 19 декабря при посредничестве Евросоюза передал Армении 10 армянских военнослужащих. Переданные лица были задержаны 16 ноября 2021 года при предотвращении провокации, совершенной вооруженными силами Армении в Кяльбаджарском направлении государственной границы. "Горячо приветствуем передачу Азербайджаном 10 армянских военнослужащих в результате переговоров с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении", - отреагировал на данный жест Азербайджана Шарль Мишель.

Есть и американская реакция на случившееся. Вашингтон приветствует передачу Азербайджаном Армении десяти военнослужащих. Об этом заявил на своей странице в Twitter руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. "Мы приветствуем освобождение Азербайджаном 19 декабря при поддержке ЕС 10 задержанных военных Армении", - написал он.

И вот, на фоне всего этого, когда Президент Ильхам Алиев на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Азербайджан привержен миру и прилагает усилия для минимизации риска любой новой войны на Южном Кавказе, когда официальный Баку передал армянской стороне 10 ее военнослужащих, когда армянский премьер вроде бы говорит о конкретных проектах на пути к миру, мы слышим от Кочаряна провокационную нелепицу.

Ладно бы такую чушь нес второй президент РА, ныне оппозиционер Роберт Кочарян. Он является давним специалистом по тиражированию лжи, провокации, фашистских заявлений. Но тут же о каком-то "сдерживающем факторе" говорит иной Кочарян, близкий к Пашиняну. Особую "пикантность" его речам придает тот факт, что армянская сторона вынуждена была очень быстро вернуть Азербайджану наших военнослужащих.

А все потому, что в РА прекрасно понимают, чем могло быть чревато промедление в данном вопросе. Тут все просто- в плен были бы взяты десятки армянских военнослужащих. Плюс, под контроль Азербайджана перешли бы новые стратегически важные высоты, территории. И уже никто, в Москве, Вашингтоне или Брюсселе, не смог бы даже просить официальный Баку о новых жестах доброй воли.

Понятно, что Кочарян, входящий в окружение Пашиняна, знает о стремительном падении рейтинга армянского премьера. Понятно и то, что растут социально-экономические проблемы в РА, что на власть давит оппозиция. Но все же, не только Кочаряну, но и всем иным представителям нынешней армянской власти нужно быть реалистами и понимать, каким может быть ответ азербайджанской стороны на очередные прозвучавшие провокационные заявления. Которые заставляют уже ставить под сомнение искренность самого Никола Пашиняна, ныне рассуждающего о мире.