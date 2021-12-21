Состоится съезд Рады азербайджанцев Украины

В Киеве состоялась встреча правления Рады азербайджанцев Украины (РАУ) с участием сотрудников Государственного комитета по работе с диаспорой (ГКРД), передает Day.Az.

Перед встречей участники посетили памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в парке, носящем его имя, в столице Украины, возложили венок и цветы.

Затем на заседании, проведенном в штаб-квартире РАУ, состоялось обсуждение деятельности организации, предстоящие задачи. Руководитель Аппарата ГКРД Дашгын Раджабли высоко оценил деятельность РАУ, в частности, работу, проделанную ею во время пандемии и Отечественной войны. Было отмечено, что организация, в том числе при содействии комитета, оказала поддержку почти 700 нашим соотечественникам, находившимся в Украине в безвыходном положении в результате изоляции в связи с пандемией, обеспечила их местом пребывания и продовольствием. В целом в тот период Государственный комитет принял участие в процессе эвакуации более 7 тысяч наших граждан из зарубежных стран в Азербайджан.

Кроме того, наша община в Украине, как и все наши соотечественники и диаспорские организации в мире, оказав во время 44-дневной Отечественной войны большую материально-моральную поддержку как информационной войне, так и нашей армии, внесла вклад в победу, одержанную нами на обоих фронтах. А после войны наша диаспора в Украине стала одной из пяти общин, перечисливших больше всего средств в марафон "Yaşat" для семей шехидов и гази.

На встрече была подчеркнута важность продолжения процесса организационного становления и консолидации для обеспечения дальнейшей эффективной деятельности РАУ. Сопредседатели РАУ Олег Крапивин, Хикмет Джавадов и члены правления в своих выступлениях предложили провести в первой половине следующего года после учредительного съезда Рады первый отчетно-выборный съезд. Одновременно, наряду с организационным становлением, состоялся обмен мнениями по таким вопросам как усиление в следующем году пропагандистской работы, лоббизм, интеграция наших соотечественников, защита их прав, были обсуждены предложения и принят ряд важных решений.