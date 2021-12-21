https://news.day.az/politics/1418470.html Путин и Макрон обсудили Карабах
Путин и Макрон обсудили Карабах
В русле регулярных российско-французских контактов на высшем уровне состоялся телефонный разговор главы России Владимира Путина с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном, передает Day.Az со ссылкой на сайт Кремля.
Как сообщается, при обмене мнениями по карабахскому урегулированию выражено удовлетворение стабилизацией обстановки и предпринимаемыми усилиями по налаживанию мирной жизни, восстановлению хозяйственных и транспортных связей в регионе.
Отмечено, что в этих вопросах Россия и Франция действуют и в дальнейшем намерены действовать синхронно.
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