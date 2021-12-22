Президенту Ильхаму Алиеву принадлежит ведущая роль в глобальной борьбе с пандемией COVID-19

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сыграл ведущую роль в борьбе с пандемией COVID-19 в мире, выступая с различными инициативами и подчеркивая необходимость обеспечения равных возможностей в доступе к вакцинации для всех стран и народов. Об этом сказал Day.Az бывший генеральный директор ИСЕСКО Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри.

"Эти гуманные инициативы свидетельствуют о высоком чувстве ответственности Президента Ильхама Алиева за всех людей в мире, в особенности за тех, кто не может получить доступ к вакцинации из-за экономических ограничений", - добавил он.

Аль-Тувейджри также высоко оценил усилия Президента Ильхама Алиева по обеспечению устойчивого мира на Южном Кавказе.

"Страны Южного Кавказа могут сделать свой регион процветающим и развитым, если Армения займет более конструктивную позицию, начнет сотрудничать с Азербайджаном и Турцией, а также откажется от своей агрессивной и деструктивной политики. Президент Ильхам Алиев всегда призывал и призывает к диалогу и сотрудничеству. Нынешние условия создают основу для примирения и открытия новой главы в отношениях между тремя странами региона. Если Ереван откажется от враждебных проявлений и пропаганды, положения трехстороннего заявления, принятого Азербайджаном, Россией и Арменией, будут успешно выполнены, что принесет пользу всем заинтересованным странам. Для выполнения этих положений также важен справедливый и добросовестный контроль со стороны России. С этой точки зрения последняя встреча лидеров трех стран вселяет большие надежды", - сказал экс-генсек ИСЕСКО.

По его словам, у региона появятся большие возможности для экономической интеграции, что принесет пользу народам входящих в него стран и сформирует сильный рынок, который сможет привлечь больше инвестиций.

Аль-Тувейджри также высоко оценил поддержку, которую Президент Ильхам Алиев оказывает деятельности Международного центра Низами Гянджеви, в состав которого он входит.

"Эта поддержка дает возможность Международному центру Низами Гянджеви организовать деятельность наилучшим образом и продвигать свои позиции в мире. Центр Низами Гянджеви благодаря этому стал одной из самых престижных дискуссионных площадок в мире и внес свой вклад в решение глобальных проблем. Мы как члены Международного центра Низами Гянджеви очень благодарны и гордимся поддержкой, оказываемой Президентом Ильхамом Алиевым", - добавил аль-Тувейджри.