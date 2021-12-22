В России пройдет неформальный саммит лидеров стран СНГ

Неформальный саммит глав стран-участниц Содружества независимых государств (СНГ) состоится на следующей неделе в Санкт-Петербурге.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил в среду посол Казахстана в России Ермек Кошербаев.

"28 декабря 2021 года в городе Санкт-Петербурге пройдет неформальный саммит глав государств-участников СНГ", - заявил посол.

По предварительной информации, председателем неформального саммита будет лично президент России Владимир Путин.

Отметим, до пандемии неформальные встречи лидеров СНГ в преддверии Нового года проходили в Санкт-Петербурге регулярно.