https://news.day.az/politics/1418727.html В России пройдет неформальный саммит лидеров стран СНГ - ДАТА
В России пройдет неформальный саммит лидеров стран СНГ - ДАТА
Неформальный саммит глав стран-участниц Содружества независимых государств (СНГ) состоится на следующей неделе в Санкт-Петербурге.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил в среду посол Казахстана в России Ермек Кошербаев.
"28 декабря 2021 года в городе Санкт-Петербурге пройдет неформальный саммит глав государств-участников СНГ", - заявил посол.
По предварительной информации, председателем неформального саммита будет лично президент России Владимир Путин.
Отметим, до пандемии неформальные встречи лидеров СНГ в преддверии Нового года проходили в Санкт-Петербурге регулярно.
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