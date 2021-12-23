Азербайджан сохраняет самодостаточность в отношениях с ЕС

Ничему не научившийся на своих ошибках Ереван, который остался недовольным и разочарованным встречей в Сочи, тщетно попытался нанести дипломатический урон по Баку в ходе встречи в Брюсселе. Несмотря на все выходки, саммит оказался провальным для премьер-министра Никола Пашиняна, ибо он не смог сделать ни одного выгодного для Еревана шага на международной арене. Брюссельская встреча лишь укрепила отношения Азербайджана и Евросоюза, в особенности, в энергетической сфере.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье первой англоязычной газеты Азербайджана "Azernews".

"Во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, состоявшейся в рамках Брюссельского саммита, Президент Ильхам Алиев подтвердил непоколебимую приверженность Азербайджана проекту Зангезурского коридора. Глава государства подчеркнул, что правовой режим Зангезурского коридора должен быть таким же, как и в Лачинском коридоре, потому что в трехстороннем заявлении открыто говорится о том, что Азербайджан обеспечивает безопасность и беспрепятственное сообщение между Карабахом и Арменией, а Армения должна обеспечить такое же беспрепятственное сообщение и безопасность между Азербайджаном и Нахчыванской Автономной Республикой", - отмечает автор статьи.

Как пишет газета, в дипломатических и аналитических кругах между этими двумя коридорами уже давно проводятся параллели, но идея никогда не озвучивалась официально. Президент Ильхам Алиев совершил очередной мудрый и продуманный шаг, выбрав европейскую столицу, чтобы заявить всему миру о позиции Азербайджана по вопросу Зангезурского коридора.

Открытие коридора имеет важное значение для благополучного будущего всего Южного Кавказа. Президент Ильхам Алиев четко дал понять, что сегодня в Лачинском коридоре нет таможни. Поэтому ее не должно быть и в Зангезурском коридоре. Если Армения будет настаивать на использовании своих таможенных структур для контроля за грузами и людьми, то Азербайджан будет настаивать на том же в Лачинском коридоре.

"Это логично, и решение должна принять армянская сторона. Мы согласны на оба варианта: либо ни в одном из коридоров не должно быть таможни, либо она должна быть в обоих коридорах", - заявил Президент Ильхам Алиев.

Как подчеркивает Azernews, Армения должна согласиться с правовым режимом Зангезурского коридора, предложенным Баку. Ереван до сих пор занимается лишь бестолковой деятельностью.

"В своем сообщении, опубликованном в Facebook, Пашинян лишь подтвердил, что стороны договорились об открытии железной дороги, где пограничные и таможенные правила будут применяться на принципах взаимности. Это показывает, по крайней мере, на официальном уровне, что Ереван еще не готов согласиться с предложением Баку", - пишет газета, отмечая, что армянский премьер явно находится под давлением со стороны некоторых членов своего правительства, оппозиции и армянской диаспоры, которые хотят затянуть открытие коридора.

В статье отмечено, что ничто из того, что происходило в стенах ЕС, не отклонялось от договоренностей, достигнутых в рамках трехстороннего формата при посредничестве Кремля. Брюссель приветствовал разблокирование транспортных коммуникаций и предложил свою консультативную поддержку в делимитации и демаркации азербайджано-армянской государственной границы, области, в которой он имеет большой опыт и может многое предложить.

Рассказывая детально о Саммите Восточного партнерства Европейского Союза в Брюсселе, газета Azernews напомнила, что коснувшись роли Минской группы ОБСЕ, Президент Ильхам Алиев привлек внимание к тому, что на переговорах, проводимых в течение 28 лет, не было достигнуто никакого результата. Он отметил, что Азербайджан ждет от Минской группы ОБСЕ ответа, соответствующего новой геополитической реальности, подчеркнул, что в этом контексте азербайджанская сторона считает, что Минская группа может оказать содействие в подготовке мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, делимитации границ, налаживании контактов между людьми, мерах по созданию доверия и других вопросах.

"Этим заявлением глава государства дал четко понять, что сегодня Минская группа ОБСЕ может быть полезна лишь в отношении определенных вопросов, ибо карабахский конфликт завершен и урегулирован, и не осталось предметной темы для его рассмотрения", - поясняет автор статьи.

Что касается отношений Брюссель-Баку, в газете подчеркивается, что Азербайджан полон решимости защищать свой суверенитет и сохранять свою самодостаточность. Ведь ЕС - непростой партнер: "В некотором смысле это дисфункциональная псевдоимперия, одним из намерений которой является распространение своего правопорядка на другие страны, включая ближайших соседей и потенциальных будущих членов. Азербайджан очень твердо настаивал на том, что отношения должны быть равноправными. Подписанный в 2018 году документ "Приоритеты партнерства" отвечает интересам Баку, и любая предполагаемая всеобъемлющая договоренность, которая определит будущее отношений, должна следовать той же логике. В Совместной декларации VI Саммита Восточного партнерства ЕС нет ничего, что могло бы рассматриваться, как противоречащее интересам Азербайджана".

Резюмируя статью, Azernews подчеркивает, что Баку хочет заключить всеобъемлющий мирный договор с Арменией и каждый дипломатический раунд с момента окончания военных действий был шагом с разной степенью эффективности к этой цели. Видение Южного Кавказа Азербайджаном в конечном итоге выгодно и для Армении. Чем раньше это будет осознано Ереваном, тем быстрее будут заложены основы благополучного будущего в регионе.