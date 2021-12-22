Благодаря Президенту Ильхаму Алиеву о регионе говорят в контексте не войны, а мирного будущего и перспектив

Благодаря Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву регион Южного Кавказа сегодня обсуждается не в контексте войны или конфликта, а с точки зрения будущего, развития и мира.

Об этом сказал в интервью Day.Az бывший премьер-министр Молдовы Кирилл Габурич.

"Именно Президент Ильхам Алиев сделал все возможное для того, чтобы решить вопрос нагорно-карабахского конфликта. Я очень рад и с радостью смотрю на то, что мы уже не говорим о войне - это очень важно. Уже не умирают люди и уже все говорят о том, как можно построить тот регион и дать людям жить лучше. Мы все знаем, что там происходило, поэтому сейчас очень важно говорить о будущем, о том к чему готовы Азербайджан и все мы", - сказал Габурич.

Экс-премьер Молдовы также добавил, что разблокирование коммуникаций на Южном Кавказе станет большим импульсом для экономической интеграции в регионе.

"Инфраструктура и все, что с ней связано, - это очень важно для развития экономики. Разблокировка коммуникаций и транспортных артерий станет серьезным толчком в укреплении благосостояния населения и повышении качества жизни людей. Обязательно нужно фокусироваться на развитии региона, потому что это даст возможность развиваться дальше", - добавил Габурич.

Коснувшись темы борьбы с пандемией коронавируса, экс-премьер Молдовы заметил, что невозможно говорить о дальнейшем развитии без массовой вакцинации. "К сожалению, у нас в Молдове такого уровня вакцинации, как в Азербайджане, нет. Политика, которую проводит Президент Ильхам Алиев в сфере борьбы с пандемией и вакцинации населения, - грамотная и очень правильная. Я был приятно удивлен, узнав, что в вашей стране выстроена правильная коммуникация с населением, понимающим зачем это нужно", - заключил Габурич.