Армения необоснованно саботирует договоренности по Зангезурскому коридору

Автор: Абдул Керимханов

Возвращение армянской стороной Азербайджану его заблудившихся военнослужащих живыми и невредимыми, безусловно, весьма важный показатель для установления неконфликтных отношений между официальными Баку и Ереваном. Как равно и передача со стороны Азербайджана самой Армении 10 армянских военнослужащих.

Об этом Day.Az сказал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова, член Экспертного совета организации "Офицеры России" Александр Перенджиев.

"Принципиальный момент в этих случаях - это отсутствие, или, по крайней мере, минимизация упоминания термина "военнопленный". Война заканчивается не с момента прекращения стрельбы в друга, а с окончанием применения термина "военнопленный" ко всем военнослужащим бывшего противника, оказавшихся в руках противоположной стороны", - подчеркнул российский военный эксперт.

Следующим шагом, по мнению нашего собеседника, должно стать прекращение употребления слова "враг" в системе отношений между азербайджанскими и армянскими военнослужащими. Это трудный шаг. Но его тоже придется делать для установления мира между двумя соседними республиками и народами на Южном Кавказе, считает Перенджиев.

Как подчеркнул доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, Армения необоснованно затягивает, а по сути, саботирует выполнение ею же подписанных договоренностей об открытии Зангезурского коридора.

"Полагаю, что всегда нужно действовать в рамках договорных обязательств. Однако в трехсторонних российско-армяно-азербайджанских договорах от ноября 2020 и января 2021 года не указаны сроки выполнения взятых на себя обязательств. Это во-первых. А во-вторых, не предусмотрены штрафные санкции к стороне, не выполняющей взятые на себя обязательства. Полагаю, что именно эти вопросы необходимо отрегулировать, чтобы сформировать механизмы разблокирования всех транспортных путей. Отсутствие указанных мною норм и правил позволяет Армении необоснованно затягивать, а по сути, саботировать выполнение ею же подписанных договоренностей. Официальный Баку, в целях поиска уже обозначенных мною механизмов, вынужден увязывать систему работы Лачинского коридора с Зангезурским", - подытожил Александр Перенджиев.