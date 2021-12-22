https://news.day.az/politics/1418828.html Переговоры лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе были поразительными - Жозеп Боррель
Переговоры лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе были поразительными - Жозеп Боррель
Поразительно, что впервые премьер-министр Армении и Президент Азербайджана обменялись конструктивными высказываниями на саммите "Восточного партнерства".
Как сообщает Day.Az, об этом написал в своем блоге глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель.
Он отметил, что это стало возможным благодаря посредническим усилиям и при содействии президента Совета ЕС Шарля Мишеля, что продемонстрировало готовность Евросоюза играть более активную роль в усилиях по разрешению конфликта на Южном Кавказе.
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