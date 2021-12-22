https://news.day.az/politics/1418894.html Министры иностранных дел Азербайджана и Ирана проводят совместную пресс-конференцию - Прямая трансляция
Министры иностранных дел Азербайджана и Ирана проводят совместную пресс-конференцию - Прямая трансляция
В министерстве иностранных дел Азербайджана проводится совместная пресс-конференция министров иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и Исламской Республики Иран Хоссейна Амира Абдуллахиана.
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