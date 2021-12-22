Министры иностранных дел Азербайджана и Ирана проводят совместную пресс-конференцию

В министерстве иностранных дел Азербайджана проводится совместная пресс-конференция министров иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и Исламской Республики Иран Хоссейна Амира Абдуллахиана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.