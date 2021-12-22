Отношения между Азербайджаном и Ираном основаны на глубоких исторических корнях, культурных и религиозных связях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с находящимся с визитом в Баку министром иностранных дел Ирана Хусейном Амиром Абдуллахианом.

Министр отметил, что после обретения Азербайджаном независимости был подписан ряд документов, формирующих отношения между двумя странами.