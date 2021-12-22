https://news.day.az/politics/1418899.html Отношения между Азербайджаном и Ираном основаны на глубоких исторических корнях - Джейхун Байрамов
Отношения между Азербайджаном и Ираном основаны на глубоких исторических корнях - Джейхун Байрамов
Отношения между Азербайджаном и Ираном основаны на глубоких исторических корнях, культурных и религиозных связях.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с находящимся с визитом в Баку министром иностранных дел Ирана Хусейном Амиром Абдуллахианом.
Министр отметил, что после обретения Азербайджаном независимости был подписан ряд документов, формирующих отношения между двумя странами.
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