https://news.day.az/politics/1418902.html Зангезурский коридор создаст большие возможности для всех стран региона - Джейхун Байрамов
Зангезурский коридор создаст большие возможности для всех стран региона - Джейхун Байрамов
Зангезурский коридор создаст большие возможности не только для Азербайджана и Армении, но и для всех стран региона.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с находящимся с визитом в Баку министром иностранных дел Ирана Хусейном Амиром Абдуллахианом.
Министр сказал, что Иран будет одним из основных участников таких проектов.
Он отметил, что этот проект можно охарактеризовать как один из положительных элементов урегулирования карабахского конфликта.
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