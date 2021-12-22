https://news.day.az/politics/1418913.html Между Азербайджаном и Ираном достигнуты важные договоренности - Хусейн Амир Абдуллахиан
Между Азербайджаном и Ираном достигнуты важные договоренности - Хусейн Амир Абдуллахиан
Между Азербайджаном и Ираном достигнуты важные договоренности.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал находящийся с визитом в Баку министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдуллахиан на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
По словам Абдуллахиана, двусторонние отношения будут стремительно развиваться.
"Приоритетом нового правительства Ирана является развитие отношений с Азербайджаном на максимальном уровне", - сказал он.
Министр отметил, что новое правительство Ирана также хочет развивать отношения с Азербайджаном, Турцией и Россией в четырехстороннем формате.
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