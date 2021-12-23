Сахиба Гафарова на переговорах с главой МИД Ирана

22 декабря председатель Милли Меджлиса (парламента) Сахиба Гафарова встретилась с находящимся в нашей стране с визитом министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейном Амиром Абдоллахианом.

Как сообщили Day.Az в отделе печати и по связям с общественностью Милли Меджлиса, поприветствовав гостя, спикер выразила надежду на то, что первое посещение им нашей страны даст толчок к дальнейшему укреплению отношений между нашими странами, тем более, что обстановка благоволит к ещё большему углублению двустороннего сотрудничества. Взаимные визиты и беседы глав государств, их политическая воля играют ключевую роль в развитии наших отношений. Переговоры, ведущиеся на встречах высокого уровня, и подписанные между нашими странами документы составляют правовую базу для азербайджано-иранских отношений.

Председатель Милли Меджлиса сказала, что Азербайджан положил конец тридцатилетней оккупации своих земель Арменией и освободил свои земли от захватчиков во время 44-дневной Отечественной войне под началом Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Сейчас наше государство претворяет в жизнь широкомасштабные восстановительные и созидательные работы в освобожденных от оккупантов территориях.

Говоря о месте и роли межпарламентских связей в системе межгосударственных отношений, председатель Милли Меджлиса отозвалась с похвалой о том, что в законодательных собраниях обеих стран действуют группы дружбы. Двусторонние визиты депутатов и их регулярные встречи важны с точки зрения обмена законотворческим опытом и информацией, сказала Сахиба Гафарова.

Были отмечены также эффективная деятельность наших депутатов и их взаимная поддержка при обсуждении различных вопросов в рамках международных структур. Недавно по инициативе Президента Азербайджана в Мадриде была учреждена Парламентская сеть Движения неприсоединения. Парламентское измерение Движения неприсоединения имеет большое значение во время обсуждения вопросов, интересующих государств-участников, и выработки ими общей позиции по принципиальным вопросам. Сахиба Гафарова выразила уверенность в том, что парламенты и впредь будут вносить свой достойный вклад в развитие двусторонних отношений.

Выразив признательность за искренний приём, министр иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейн Амир Абдоллахиан выразил удовлетворение приездом в нашу страну и проведёнными в ходе визита встречами. Он горячо поздравил народ Азербайджана и председателя Милли Меджлиса с победой в 44-дневной Отечественной войне и сказал, что его страна неизменно поддерживала территориальную целостность Азербайджана.

Абдоллахиан отметил, что Иран заинтересован в ещё большем развитии двусторонних политических, экономических, культурных и гуманитарных отношений, которые уже достигли качественно нового уровня благодаря неустанным усилиям глав наших государств.

Находящиеся на высоте политические взаимоотношения благотворно влияют и на взаимодействие в других сферах. Парламенты играют существенную роль в дальнейшем углублении взаимоотношений, подчеркнул иранский министр.

В ходе беседы также обсуждались другие, представляющие интерес для обеих сторон, вопросы.

Во встрече принимали участие члены рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Ираном Эльдар Ибрагимов и Азиз Алекберов, глава Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев, посол Азербайджана в Тегеране Али Ализаде, посол Ирана в Баку Сеид Аббас Мусави и другие официальные лица.