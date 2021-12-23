Азербайджан обратился в Google в связи с искаженными топонимами Карабаха

Вопрос о том, что на географических картах сервиса Google Maps, помимо названий освобожденных от оккупации азербайджанских районов, указаны и искаженные топонимы на армянском языке, находится в центре внимания Азербайджана. Азербайджанская сторона продолжает принимать меры по устранению этих искажений.

Об этом сообщила Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, передает Day.Az.

По ее словам, перед компанией Google по дипломатическим каналам поднят вопрос о том, что на географических картах в приложении Google Maps вместе с официальными названиями на азербайджанском языке территорий Карабахского региона Азербайджана указаны их искаженные названия на армянском языке.

"Руководству компании направлено письмо об искажении топонимов азербайджанских территорий. Противоположной стороне отправлен перечень официальных географических названий соответствующих территорий Азербайджана", - подчеркнула Абдуллаева.

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