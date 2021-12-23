https://news.day.az/politics/1419171.html Проходит совместная пресс-конференция глав МИД Азербайджана и Боснии и Герцеговины - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ - ФОТО
Проходит совместная пресс-конференция глав МИД Азербайджана и Боснии и Герцеговины - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ - ФОТО
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисера Туркович проводят совместную пресс-конференцию, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
На пресс-конференции журналистам предоставляется информация о договоренностях, достигнутых в ходе официальных встреч глав МИД двух стран.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре