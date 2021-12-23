В ближайшее время в Азербайджане откроется посольство Боснии и Герцеговины.

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

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