https://news.day.az/politics/1419178.html В Азербайджане откроется посольство Боснии и Герцеговины
В Азербайджане откроется посольство Боснии и Герцеговины
В ближайшее время в Азербайджане откроется посольство Боснии и Герцеговины.
Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
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