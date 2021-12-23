Азербайджан и Босния и Герцеговина будут сотрудничать в сфере разминирования

Агентство по разминированию Азербайджана и соответствующая структура Боснии и Герцеговины наладили контакты и будут сотрудничать.

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал в четверг на совместной пресс-конференции в Баку с министром иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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