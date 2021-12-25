Зангезурский коридор должен функционировать по аналогии с Лачинским

Зангезурский коридор должен быть идентичен Лачинскому, что соответствует пункту трехсторонних договоренностей о разблокировке транспортных коммуникаций.

Об этом Day.Az сказал турецкий политолог, ведущий представитель экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.

По его словам, передача Армении 10 армянских военнослужащих, равно как и возвращение двоих азербайджанских военнослужащих, заблудившихся и перешедших на территорию Армении, показывает наличие доброй воли у Азербайджана и Армении. Поэтому сегодня можно говорить о нормализации отношений двух стран, в том числе установлении дипломатических отношений между Баку и Ереваном.

"Процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений поддерживают все основные силы в регионе, в том числе Турция, Россия и ЕС. Поэтому я не вижу никаких весомых причин для отклонения от данного курса. Надеюсь, что Азербайджан и Армения в этом вопросе смогут достичь положительного результата. Самый большой груз в плане этой ответственности лежит на премьер-министре Армении Николе Пашиняне, поскольку внутриполитические элиты в Ереване оказывают на него серьезное давление. Тем не менее, Пашинян пытается реализовать достигнутые договоренности, что мы и наблюдаем", - заявил турецкий политолог.

Комментируя заявление Президента Ильхама Алиева в Брюсселе о том, что Зангезурский коридор должен функционировать аналогично Лачинскому коридору, наш собеседник отметил, что детали этого вопроса следовало зафиксировать в итоговом протоколе подписанных договоренностей от 10 ноября 2020 года.

"Конечно, Зангезурский коридор должен быть идентичен Лачинскому, что соответствует пункту трехсторонних договоренностей о разблокировке транспортных коммуникаций. Если бы в документе были указаны все подробности, то этого вопроса даже бы не было на повестке дня. Если Армения хочет установить таможенный пост в Зангезурском коридоре, то Азербайджан также имеет полное право на свой таможенный пост в Лачинском коридоре", - подчеркнул он.

По его словам, в этом вопросе как парламентская, так и внепарламентская оппозиция Армении настроена против договоренностей с Баку.

"В частности, дашнаки давят на Пашиняна, чтобы открытия Зангезурского коридора не состоялось. Однако Пашинян постепенно, шаг за шагом, идет к нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией. Нужно ещё немного времени, ориентировочно месяц-два и будут достигнуты окончательные договоренности в этом направлении", - подытожил Энгин Озер.

Абдул Керимханов