Автор: Мухаммад Асиф Нур,

глава Института изучения мира и дипломатии

Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан превратился в сильнейшую страну Южного Кавказа, как по экономическим показателям, так и военной мощи. Сегодня Азербайджан является гарантом мира и стабильности в регионе. Это стало возможным благодаря тому, что азербайджанский народ сделал правильный выбор в пользу такого лидера, как Президент Ильхам Алиев, сочетающего в себе достоинство и честность.

Избрав политический курс, направленный на углубление демократических реформ, внедрение устойчивой экономической политики, стратегии управления кризисами и диверсификацию источников доходов государства, Президент Ильхам Алиев на сегодняшний день добился выдающихся достижений для своего народа. Глава Азербайджанского государства также принял эффективные меры для снижения зависимости экономического роста от нефти и энергоресурсов, направив страну по пути индустриального и инфраструктурного развития.

Президент Ильхам Алиев мастерски применил свои лидерские качества для улучшения благосостояния своего народа и превращения сегодняшнего Азербайджана в гордую, проводящую независимую политику страну. Сегодня мы отмечаем 60-летие Президента Ильхама Алиева, и в этот знаменательный день стоит напомнить некоторые из его политических достижений, принесших ему национальное признание и международную репутацию.

Достижения, которых достиг Азербайджан под руководством харизматичного лидера, высоко оцениваются международными структурами. Так, в последнем отчете Давосского всемирного экономического форума содержится анализ экономического развития Азербайджана под умелым руководством Президента Ильхама Алиева. Согласно указанному отчету, Азербайджан занимает 10-е место по последовательности долгосрочной стратегии правительства и 5-е место по приверженности руководства страны проведению административных реформ. Кроме того, в отчете также указывается, что Азербайджан занимает второе место среди стран по коэффициенту доступности электроэнергии для населения, 11-е место - по эффективности железнодорожных услуг, 12-е место - по эффективности услуг воздушного транспорта, 25-е место - по эффективности услуг морских портов и 27-е место по качеству дорожной инфраструктуры. Эту статистику обнародовал сам глава государства на недавно состоявшемся 15-м саммите Организации экономического сотрудничества в Ашхабаде.

Помимо экономического развития и благополучия, Президент Ильхам Алиев на протяжении многих лет также уделял особое внимание сфере спорта. Вследствие этого Азербайджан сегодня может гордиться завоеванными на проведенных в Токио Летних Олимпийских играх 2020 года медалями. Азербайджанские спортсмены Ильхам Закиев, Намиг Аббаслы и Парвин Мамедов отлично выступили на прошедших в августе 2021 года Паралимпийских играх, внеся свой вклад в копилку завоеванных сборной медалей, число которых составило 44.

Успехи азербайджанских спортсменов, заданные ими высокие стандарты, установленные рекорды, наглядно отражают пристальное внимание лидера Азербайджана к этой сфере. Стоит отметить, что Президент Ильхам Алиев впервые был назначен на пост президента Национального олимпийского комитета Азербайджанской Республики в 1997 году, и был переизбран на этот пост в 24-й раз в 2021-м. Президент Ильхам Алиев подал заявку на проведение Олимпийских игр 2016 года, и в Азербайджане прошли Первые Европейские игры 2015 года, которые торжественно открыл сам глава государства.

Наконец, Президент Ильхам Алиев фактически объединил страну в географическом плане, одержав долгожданную победу над Арменией в 44-дневной войне в 2020 году и вернув Карабахский регион в состав Азербайджана. Отечественная война с Арменией является наиболее значимым событием в современной истории Азербайджана. Азербайджан одержал блестящую победу над Арменией под решительным руководством Верховного главнокомандующего. После освобождения Карабахского региона от оккупации Президент Ильхам Алиев распорядился восстановить разрушенную инфраструктуру и выплатить компенсацию перемещенным во время войны лицам. Лидер Азербайджана предоставил армянам Карабаха возможность жить на азербайджанских землях в условиях мирного сосуществования и предложил им азербайджанское гражданство. Президент Ильхам Алиев объявил освобожденный от армянской оккупации город Шуша культурной столицей Азербайджана. Президент Ильхам Алиев проявил себя как лидер, не имеющий предубеждений по отношению к армянам, и отметил дипломатическую поддержку Турции и Пакистана. Президент Ильхам Алиев - это лидер, ведущий азербайджанский народ и страну к прогрессу, к процветанию и к благосостоянию.