Автор: Лейла Таривердиева

Несколько дней назад посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави анонсировал на своей странице в Twitter запуск в тестовом режиме транспортно-логистического коридора с участием ИРИ, Азербайджана и Грузии, который дотянется от Персидского залива через Черное море до Европы. Иранский дипломат сообщил, что 22 декабря 144 грузовика с грузами из трех стран выедут из Тебриза и двинутся по новому коридору.

И вот в среду, 22 декабря, коридор был запущен. В мероприятии по этому случаю приняли участие официальные лица Азербайджана, Ирана и Грузии. Выступая на торжественной церемонии, генеральный директор Управления по международному транзиту и транспорту Организации дорог и транспорта Ирана Джавад Хедаяти отметил, что по завершении тестовых перевозок состоится трехстороннее заседание, на котором будут обсуждены детали проекта и возможности упрощения грузоперевозок. В первые годы по новому коридору будет транспортироваться 20 миллионов тонн грузов, а через 20 лет планируется довести этот объем до 50 миллионов тонн в год.

Примечательно, что запуск нового транспортно-логистического мультимодального коридора Персидский залив - Черное море произошел в тот же день, что в Баку находился с визитом глава МИД Ирана Хусейн Амир Абдуллахиан. В последние недели в целом создается ощущение, что иранская сторона старается форсировать наращивание двусторонней повестки, чтобы наверстать возможности, которые были упущены в не самый лучший период для отношений двух стран. Поворотным моментом в двусторонних отношениях стала встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с иранским коллегой Сейедом Эбрахимом Раиси в Ашхабаде на полях XV Саммита Организации экономического сотрудничества. После встречи азербайджанский лидер сказал журналистам: "Мы прекрасно побеседовали. Как друзья и братья провели обмен мнениями об ирано-азербайджанских связях. Пришли к решению, что отныне ирано-азербайджанские связи будут развиваться по восходящей во всех областях". В свою очередь, президент ИРИ заявил, что в связях между Баку и Тегераном "не должно быть никаких недопониманий", а "сердца народов двух стран бьются в унисон".

К взаимному удовольствию сторон, черная полоса миновала, и сегодня пришли в движение многие процессы, в том числе проекты, не один год находившиеся в анабиозе. В том числе и проект транспортного коридора, о котором Иран говорит много лет и который, наконец, заработал, став еще одной транспортной артерией региона. Экономические и, конечно же, политические последствия от вчерашнего события будут большими. По мнению специалистов, они могут превзойти все ожидания.

Об этом же говорилось на проведенных в Баку Абдуллахианом встречах.

Иранского министра приняли Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

Отношения между Ираном и Азербайджаном основаны на принципе нерушимости границ и территориальной целостности. Иран поддержал историческую победу Азербайджана в Отечественной войне, и Азербайджан это ценит, сказал на совместной пресс-конференции с иранским коллегой министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Он подчеркнул, что восстановление после освобождения территорий 132-километровой границы между Ираном и Азербайджаном создало новые возможности для развития двусторонних связей. Иран был одной из первых стран, поддержавших формат "3+3".

Возможности для сотрудничества двух стран сегодня действительно обширны. Так, восстановительные работы на освобожденных территориях, уже реализующиеся или готовящиеся к реализации проекты открывают большие перспективы для иранских компаний. Многие из них уже проявили заинтересованность в участии в возрождении Карабаха, их предложения рассматриваются. Иранская сторона также выразила намерение оказать содействие Азербайджану в разминировании освобожденных территорий.

Особое внимание уделяется на данном этапе транспортно-логистическому сотрудничеству. Запуск коридора Персидский залив - Черное море тому яркое свидетельство. Глава МИД ИРИ Абдуллахиан на пресс-конференции в Баку заявил, что в центре внимания находится развитие сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта, а также региональное взаимодействие. Диалог, по его словам, поможет разрешить недопонимание.

В настоящее время Азербайджан и Иран работают над дорожной картой новых проектов. Уже реализуются проекты строительства электростанций "Худаферин", "Гыз галасы", "Ордубад", моста через Астарачай, принимаются меры для дальнейшего развития коридора Иран-Азербайджан-Россия и запуска совместного автомобильного завода в Нефтчале. Показательно, что за первые 10 месяцев текущего года товарооборот между Азербайджаном и Ираном увеличился на 23,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Нынешний приезд Хосейна Амира Абдуллахиана в Баку был первым его визитом в нашу страну в качестве министра иностранных дел. Можно сказать, что визит прошел успешно и ознаменовал начало нового этапа в отношениях двух стран. И отныне все недопонимания и недоразумения будут улаживаться только так, как это принято между друзьями и братьями.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Азербайджанский политолог, глава политологического клуба "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде:

"Как по законам физики все в природе стремится к равновесию, так и азербайджано-иранские отношения после определенной напряженности тоже должны были прийти к сегодняшним результатам. Есть реалии, есть интересы, и они заключаются в том, что настрой на взаимодействие не имеет альтернативы. Здесь нужно обратить внимание на те детали, которые присутствуют в двусторонних отношениях. Тут речь идет, в первую очередь, об экономических проектах, которые имеют если и не судьбоносный характер, то крайне важный. И не только для наших государств, но и в свете регионального взаимодействия.

Иран пытается сегодня активно реализовывать свою транспортную стратегию, опираясь на транзитные возможности свои и соседей. Азербайджан в этом смысле не имеет альтернативы для Ирана в регионе Южного Кавказа. Помню, как ранее иранская сторона пыталась выстроить маршруты в рамках коридора Персидский залив - Черное море через Армению. Однако ситуация показала, что этот путь бесперспективный и тупиковый, а самый оптимальный маршрут, конечно, проходит по территории Азербайджана. Сегодня мы видим, как он успешно реализуется.

Визит главы МИД Ирана в Баку показал, что иранская сторона заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с Азербайджаном в транспортно-логистической сфере. То же самое можно сказать и о других экономических проектах.

Сегодня осуществляются масштабные работы на освобожденных территориях. Иран не может оставаться в стороне от этих процессов, потому что в этом случае он останется в стороне от новой, постконфликтной реальности, которая формируется с участием других игроков и при ведущей роли Азербайджана. В этой ситуации прагматичная линия руководства ИРИ говорит о том, что Иран принимает эту ситуацию, принимает ее такой, какая она есть, а не в том виде, в каком пытались представить ее партнеры Тегерана из Армении. Логика и реальные расчеты говорят о том, что тот путь, который выбрало иранское политическое руководство, является наиболее оптимальным.

Договоренности, достигнутые в последнее время, говорят о том, что есть потенциал в двусторонних отношениях и его нужно реализовывать в полном объеме. Договоренности должны находить свою практическую реализацию. Ожидаю, что в следующем году по многим этим проектам мы уже увидим практические результаты. Речь идет о строительстве гидроузла "Худаферин", электростанции "Гыз галасы", реализации Зангезурского коридора, где у Ирана имеются свои интересы. В следующем году должно состояться очередное заседание межправкомиссии, на котором будут обстоятельно рассмотрены перспективы взаимодействия, расширение сфер сотрудничества. И визит главы МИД Ирана может стать хорошим подспорьем для реализации всех намеченных целей и подготовки новых институциональных основ для продолжения азербайджано-иранского сотрудничества".