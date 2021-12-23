Мир переживает кризис лидеров, и Азербайджан тут исключение благодаря Президенту Ильхаму Алиеву

В мире наблюдается кризис лидеров, и Азербайджан тут исключение благодаря Президенту Ильхаму Алиеву. Об этом сказал в интервью Day.Az экс-президент Латвии Валдис Затлерс.

"Очень часто говорят, что миру не хватает лидеров. Азербайджан - исключительный случай. Если лидер - опытный, умный и смелый в принятии решений в нужный момент и нужного характера, то все получится. В этом залог успеха", - сказал Затлерс.

Экс-президент Латвии также отметил роль Президента Ильхама Алиева в борьбе с пандемией в мире и неравномерным распределением вакцин между разными странами.

"Я приветствую ту роль, которую Президент Ильхам Алиев сыграл в обеспечении равного доступа к вакцинам для всех стран. Пандемия поделила страны: те, которые на самоизоляции и те, что идут на сотрудничество, проявляют солидарность, оказывают помощь. Одной из таких стран стал и Азербайджан", - добавил Затлерс.

По его словам, все это увеличивает международный авторитет страны. "Другие государства и международные организации начинают еще больше, намного больше уважать страну, которая понимает их горе. Престиж Азербайджана растет. Это было очень правильное и своевременное решение Президента Ильхама Алиева - и я просто в восторге от этого", - заключил Затлерс.