Крах очередного армянского мифа: турецкая лира укрепляется, ереванские сказочники рыдают

Автор: Акпер Гасанов

Турецкая лира вновь продемонстрировала рост сегодня в ходе торгов. Утром за один американский доллар давали 11,93 лиры. На момент написания текста она торгуется на уровне 10,82 лиры за $1. Несколькими минутами ранее курс был 10,5. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg. Это приятные новости, доказывающие грамотность экономической политики руководства братской страны.

Дело в том, что укрепление лиры произошло после введения в действие новых решений, поощряющих турецкую валюту, объявленных Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Доллар, который на пике торговался 18,40 за лиру, после заявления лидера Турции быстро обесценился. Падение доллара превысило 30 процентов. По оценкам экспертов, рынок может прийти в равновесие по мере того, как новая модель экономики начинает воплощаться в жизнь.

Напомним, власти Турции предоставят форвардный валютный курс для экспортных компаний на фоне падения турецкой лиры. Об этом заявил в понедельник, 20 декабря, Президент страны Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре по итогам заседания кабинета министров. "Турецким экспортным компаниям, которые затрудняются назначить цены из-за колебаний обменного курса, будет предоставлен форвардный валютный курс напрямую через Центральный банк Турции", - подчеркнул турецкий лидер.

Как видим, это был блестящий шаг, после которого уже видно почти двукратное укрепление лиры. При этом есть ведь и еще более оптимистические прогнозы. Дело в том, что сегодня заместитель генерального директора Фондовой биржи Ahlatçı Investment Тонгуч Эрбаш в эфире A Haber сделал сенсационное заявление по поводу курса доллара. Эрбаш сказал, что к концу года доллар может упасть до 5-6 лир.

При этом, стоит отметить, что ранее, 16 декабря, Президент Турции обнародовал новый минимальный размер оплаты труда в стране на 2022 год. По словам турецкого лидера, новый размер минимальной зарплаты определен на уровне 4250 лир. "Минимальный уровень зарплаты в стране на предстоящий год превышает действующий показатель на 50 процентов. Мы стремимся к поддержке работников и работодателей, которые формируют основу экономики страны", - подчеркнул Эрдоган.

Все это, в конечном итоге, позволит существенно обезопасить население братской стране от экономических катаклизмов. Получается, что минимальная зарплата в Турции будет от 386 долларов, если курс лиры останется нынешним, до 850 долларов, если лира укрепится в итоге до 5 за 1 доллар США. В любом случае, уже сейчас можно говорить о том, что рухнули прогнозы скептиков, предвещающих крах турецкой экономики и мощные политические катаклизмы на этом фоне.

Особенно смешно было слышать все это из Армении. СМИ данной страны, которая вроде бы намерена наладить отношения с Турцией, соревновались в озвучивании наиболее нелепых прогнозов будущего братской нам страны. Да, в РА, внешний долг которой превысил отметку в 70% ВВП, где за чертой бедности проживает свыше 30% населения, где есть неразрешимые демографические проблемы, решили пуститься в поиск своего счастья на чужом несчастье.

В РА прогнозировали досрочные выборы в Турции. Их, как известно, не будет. Но в том и состоит смехотворность ситуации, что армянские СМИ уже развесили на уши своих сограждан лапшу, поведав о том, что "дни Эрдогана, как Президента Турции, уже сочтены". Это, замечу, писали те, чьей страной правит абсолютный политический лузер, проигравший развязанную им же войну, углубивший все армянские проблемы донельзя. Это пишут СМИ страны, в которой альтернативой "пораженцу и предателю Пашиняну" является Серж Саргсян по кличке "Чебурашка" и автор фашистских тезисов о генетической несовместимости армян и азербайджанцев.

Кстати, армянские СМИ, в азарте от временного падения турецкой лиры, предрекали беды и нашей стране. Мол, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в случае смены власти в Турции, "лишается главного союзника". О том, что азербайджано-турецкие отношения являются братскими и имеющими исторические традиции и блестящие перспективы, в РА даже не задумались.

И в этом тоже есть закономерность. В Армении давно уже царят мифы, а не грамотный анализ и здравый смысл. Отсюда и все бывшие, теперешние и будущие беды этой страны, которая никак не может понять, что Азербайджан навечно стал экономическим и политическим лидером Южного Кавказа, а Турция является мощнейшей державой мирового уровня, которая укрепляет свое влияние год от года. При том, что будущее самой РА покрыто полным мраком. Но то, что она стоит у самого края пропасти, ясно уже сейчас.